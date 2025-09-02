Nissan lança Kicks Play com desconto de R$ 27 mil em setembro

O Nissan Kicks Play Active segue firme na oferta de duas isenções muito convenientes para quem precisa: o ICMS proporcional e o IPI integral. Essa é uma excelente oportunidade que está oferecendo vendas diretas, válida desde o início deste mês. Para quem busca um SUV com um bom custo-benefício e uma lista de equipamentos bem interessante, esse modelo acaba se tornando uma alternativa atraente, especialmente para o público PcD.

E quanto custaria ter um Kicks na garagem? Para pessoas físicas, o preço está em R$ 117.990. Agora, para quem é PCD, o valor despenca para R$ 90.990, gerando uma economia de impressionantes R$ 27.000. Isso é bom, hein? É sempre bom lembrar que os preços podem variar de acordo com a região, a cor escolhida e os opcionais que você decidir incluir.

Uma coisa a ficar de olho: essa promoção é válida apenas para os modelos com pintura sólida. Se você sonha em dar um toque especial com pintura metálica ou perolizada, deve preparar o bolso, pois o valor sobe R$ 2.000. A Nissan frequentemente ajusta suas ofertas, então não deixe para depois!

Falando em desempenho, o Kicks vem equipado com um motor 1.6 flex aspirado que já é bem conhecido e aprovado pelo público. Esse motor entrega até 113 cavalos com etanol e 110 cv com gasolina, além de torque de 15,3 kgfm e 15,2 kgfm, respectivamente. Para quem passa muito tempo no trânsito ou enfrenta aquelas estradas mais complicadas, ter um motor que garante um bom desempenho pode fazer toda a diferença na hora de ultrapassar ou sair daquele engarrafamento, não é mesmo?

De acordo com a Fenabrave, entre janeiro e agosto, o Kicks emplacou 34.282 unidades. Ele continua na briga dos SUVs, mas foi ultrapassado pelo Volkswagen T-Cross, que liderou com 61.256 unidades, seguido pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross, com 45.687 e 44.694, respectivamente. Isso mostra que a concorrência está acirrada, mas o Kicks tem seu espaço garantido.

E para quem está de olho nas opções para PcD, aqui estão os detalhes da versão Active Plus CVT:

| Versões | Isenção | Preço de mercado | Preço para PcD | Descontos |

|———————-|——————-|——————–|——————|——————|

| Active Plus CVT | ICMS e IPI | R$ 117.990,00 | R$ 90.990,00 | R$ 27.000,00 |

Vale a pena ficar atento a essas oportunidades. Com tantos carros bacanas por aí, ter um SUV que une conforto, modernidade e um preço justo é sempre uma boa pedida!