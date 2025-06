Tesla inaugura Superchargers V4 na China

A Tesla acaba de dar um passo super interessante na China com a instalação dos seus primeiros Superchargers V4. Esses pontos de recarga prometem velocidade de recarga ultrarrápida e estão disponíveis não só para os carros da Tesla, mas também para modelos de outras marcas. As estações já estão em localidades como Xangai, Zhejiang, Gansu e Chongqing, o que é bem legal, né?

Essa iniciativa surge num momento em que a tecnologia dos carros elétricos está avançando a passos largos por lá. A China já está se preparando para a era da recarga em mega nível, e a Tesla planeja expandir essas estações V4 por todo o país. Saber que a Tesla tem mais de 2.100 estações de recarga no território chinês, com mais de 11.600 conectores atuando, dá uma boa ideia do quanto a empresa está investindo na infraestrutura elétrica globalmente.

Lançado nos Estados Unidos em outubro de 2023, o Supercharger V4 é o mais potente da Tesla até agora, chegando a incríveis 500 kW de potência. Para quem pega estrada com frequência, sabe como ter uma recarga rápida faz toda a diferença. Imagina só: parar para um café e, enquanto isso, conseguir carregar uma boa parte do carro!

Porém, a concorrência na China está fervendo. A BYD, uma das rivais, divulgou em março uma estação que atinge impressionantes 1.000 kW — o dobro do V4 da Tesla. Olha que interessante: esse sistema promete recarregar 2 km de autonomia por segundo, ou seja, 400 km em apenas cinco minutos. É algo que quem convive com o trânsito pesado certamente desejaria.

E não para por aí. A BYD tem planos audaciosos de instalar mais de 4.000 dessas estações de 1 MW no país, embora ainda não tenha lançado um cronograma oficial. Outras empresas, como a Xiaomi, também estão apostando em recarga ultrarrápida, deixando a briga pela liderança na mobilidade elétrica ainda mais acirrada.

Recentemente, a BYD anunciou parcerias com diversas empresas para criar milhares de instalações de recarga ultrarrápida na China. Nesse clima de inovação, novos modelos como o Leapmotor B01 estão ganhando destaque. E não podemos esquecer da Zeekr e da Huawei, que também estão trazendo suas próprias tecnologias de recarga com potência acima de 1 MW.

Quem diria que um futuro tão empolgante para os carros elétricos se desenharia assim?