LDV Terron 9 2025 é lançado na Austrália com preços atrativos

A nova pick-up LDV Terron 9 2025 está prestes a desembarcar no mercado australiano, e parece que vai agitar bastante. Com lançamento marcado para o próximo mês, ela conta com duas versões: Origin e Evolve. E para quem é microempreendedor, os preços promocionais para detentores de ABN são bem atrativos: a versão Origin sai por $49.990 e a Evolve por $54.990. Esses valores vão subir um pouco depois do período de lançamento, então é bom ficar de olho.

Para você que já tem ideia dos preços das concorrentes, a Terron 9 chega um pouco mais cara que a T60 Max, que sai por $38.990 no modelo mais básico. Mas ela tem o que oferecer para competir com gigantes do setor como a Toyota Hilux e a Ford Ranger, que começam na faixa dos $50.420 e $50.880 respectivamente. O que destaca a Terron 9 é o seu tamanho avantajado, com 180mm a mais que a Hilux, o que pode fazer uma grande diferença na hora de carregar carga ou até enfrentar um terreno mais complicado.

Desempenho e Potência

Sob o capô, o motor 2.5 litros turbo diesel de quatro cilindros promete entregar 163kW de potência e 520Nm de torque. A parte da transmissão é automática de oito velocidades e com tração integral, que é uma mão na roda para quem costuma encarar estradas de terra ou vai pegar estrada em família.

Capacidade e Equipamentos

A capacidade de reboque da Terron 9 é de 3500kg, ideal para quem precisa levar um trailer ou até mesmo transporte de equipamentos. Já a carga útil está entre 1005kg e 1100kg, dependendo da versão que você escolher.

Os itens de série não decepcionam. Já na versão de entrada, você encontra:

Rodas de liga leve de 18 polegadas

Rack de teto

Roda sobressalente de tamanho normal

Estribos laterais

Faróis Bi-LED

Bloqueio do diferencial traseiro

Internamente, a configuração também não deixa a desejar. A pick-up vem equipada com:

Bancos dianteiros com ajuste elétrico de 6 posições

Duas telas de 12.3 polegadas para infotainment e painel de instrumentos

para infotainment e painel de instrumentos Sistema de som com quatro alto-falantes

Se você optar pela versão Evolve, o nível de conforto e sofisticação sobe ainda mais com extras como:

Rodas de liga leve de 20 polegadas

Sistema de som JBL premium

Bancos dianteiros aquecidos e ventilados

Bancos traseiros aquecidos

Bloqueio do diferencial dianteiro

Versão Elétrica

Para os preocupados em ser mais sustentáveis, a LDV está preparando uma versão elétrica chamada eTerron 9. Essa versão promete ser um verdadeiro achado, com opções de 200kW RWD e 325kW AWD, mantendo a capacidade de reboque de 3500kg e uma autonomia de 430km segundo o WLTP.

Com tantas opções e detalhes, a Terron 9 parece ser uma escolha bem equilibrada para quem precisa de uma pick-up robusta sem abrir mão de tecnologia e conforto.