Segunda etapa de restituição do IR 2025 é paga hoje pela Receita Federal

A Receita Federal realiza nesta segunda-feira, 30 de junho, o pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda de 2025, beneficiando cerca de 6,5 milhões de contribuintes. O valor total a ser liberado soma R$ 11 bilhões, igualando o recorde alcançado no primeiro lote, que foi pago em 30 de maio.

Os contribuintes receberão a restituição diretamente em suas contas bancárias ou na chave Pix informada na declaração. Se houver alguma alteração na conta bancária desde a declaração, o valor poderá ser resgatado até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o contribuinte deve reagendar o crédito dos valores através do Portal BB ou da Central de Relacionamento do banco, utilizando os números 4004-0001 para capitais e 0800-729-0001 ou 0800-729-0088 (este último para deficientes auditivos).

Como Consultar a Restituição do Imposto de Renda?

Para verificar se você terá direito à restituição, basta acessar o site da Receita Federal. No portal, o contribuinte deve informar o CPF, a data de nascimento e o ano de 2025, referente ao exercício da declaração. Além disso, a consulta pode ser realizada através do aplicativo da Receita Federal, disponível para celulares e tablets tanto no Android quanto no iOS. O app também permite consultar a situação cadastral de um CPF.

Quem Recebe no Segundo Lote?

Os contribuintes com prioridade legal têm preferência na restituição. Este grupo inclui pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves, além de educadores. As pessoas que optaram pela declaração pré-preenchida e escolheram receber a restituição via Pix também estão entre os prioritários. A ordem de recebimento é baseada na data de entrega da declaração; quem entrega primeiro recebe primeiro.

Os detalhes do lote são os seguintes:

148.090 pessoas com mais de 80 anos;

1.044.585 contribuintes acima de 60 anos;

91.363 pessoas com deficiência ou moléstia grave;

496.650 educadores cuja principal fonte de renda é o magistério;

4.764.634 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou indicaram o Pix para a restituição.

Entendendo o Status da Declaração

Após a entrega da declaração, o contribuinte pode encontrar algumas mensagens ao verificar o status da restituição, como "Processada, em fila de restituição" ou "Com pendências". A mensagem "Processada, em fila de restituição" indica que a Receita recebeu a declaração e que o contribuinte está esperando para receber o valor. Entretanto, não é possível saber em qual lote a restituição será feita.

A mensagem "Com pendências" indica que o contribuinte precisa revisar os documentos apresentados e pode ter caído na malha fina. Para entender melhor o status da declaração, é recomendado acessar o portal e-CAC, fazer login com a conta Gov.br e verificar "Meu Imposto de Renda".

As mensagens mais comuns que podem aparecer são:

"Em processamento": A declaração foi recebida.

"Processada": A declaração foi computada.

"Em fila de restituição": O contribuinte está aguardando a restituição.

"Com pendências": Indica malha fina.

"Em análise": Documentos foram solicitados.

"Retificada": A declaração anterior foi substituída corretamente.

"Cancelada": A declaração foi anulada.

"Tratamento manual": A declaração está em avaliação.

Calendário de Restituição do Imposto de Renda 2025

O calendário de pagamentos do Imposto de Renda de 2025 é o seguinte:

1º lote: pago em 30 de maio;

2º lote: pago em 30 de junho ;

; 3º lote: 31 de julho;

4º lote: 29 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.

Os contribuintes devem ficar atentos às datas e garantir que suas informações estejam corretas para receber a restituição sem contratempos.