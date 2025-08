Tesla encerra vendas do Model S e X na Europa discretamente

A Tesla decidiu encerrar a venda dos Model S e Model X na Europa. Esses carrões elétricos, que há tempos eram o símbolo da marca por lá, agora só poderão ser vistos nas ruas dos Estados Unidos e Canadá. A mudança reflete uma mudança no gosto dos europeus, que têm escolhido modelos mais em conta, como o Model 3 e o Model Y, que são mais práticos para o dia a dia.

Embora a Tesla ainda não tenha soltado uma nota oficial, a retirada desses modelos do configurador online já deixou claro para os fãs que eles não estarão mais disponíveis no continente. Algumas unidades podem estar apiladas em estoque, mas, uma vez que se esgotarem, não haverá reposição. Enquanto isso, marcas como a IM Motors estão se destacando com inovações interessantes, como sistemas que prometem estender a autonomia dos elétricos.

Os Model S e Model X, que foram os queridinhos da Tesla no início, ajudaram a estabelecer o conceito de carro elétrico de alto nível com desempenho impressionante. Mas com o tempo, o apelo deles diminuiu, principalmente quando surgiram opções mais acessíveis. Hoje, juntos, representam menos de 3% das vendas trimestrais da marca. Isso é pouca coisa para veículos que foram tão influentes!

Recentemente, a Tesla fez algumas atualizações nesses modelos. Mudanças na parte da frente e traseira (especialmente nas versões Plaid) estão entre as mais notáveis. Eles ganharam uma nova cor, chamada Azul Gelo, além de melhorias na suspensão e no isolamento acústico. Aliás, quem já viajou longas distâncias em um elétrico sabe como um carro com bom isolamento acústico faz toda a diferença na experiência de dirigir.

Agora, a empresa tomou a decisão de focar na América do Norte, o que pode surpreender alguns. A ideia é simplificar sua linha de produtos e se concentrar nos veículos que vendem mais. Enquanto isso, o futuro desses modelos permanece indefinido. Se continuar sendo rentável, eles devem seguir disponíveis na América do Norte, mas não dá para prever com exatidão o que vai acontecer.

Atualmente, a Tesla ainda enfrenta grandes desafios, como a recente condenação a pagar uma multa de US$ 240 milhões por um acidente na Flórida, o que levanta questões sobre a segurança dos seus produtos.

Rumores indicam que a marca pode estar planejando lançar um novo sedã e um SUV de três fileiras para substituir as versões atuais. A ideia seria trazer novidades que competem melhor com uma concorrência que não para de crescer no mercado de elétricos. É sempre bom lembrar que até os gigantes cometem erros; por exemplo, a Tesla teve que fazer um recall recente de alguns Model Y por um defeito na buzina. Isso mostra que, mesmo para as marcas mais inovadoras, atenção aos detalhes é fundamental.