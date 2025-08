SBT mantém programação e confirma retorno do Aqui Agora

A programação do SBT passou por mudanças que geraram confusão tanto nos bastidores da emissora quanto entre os telespectadores. Inicialmente, uma nova grade foi anunciada para começar nesta segunda-feira, 4 de agosto, mas a emissora decidiu recuar em algumas dessas alterações. A única mudança que se concretizou foi o retorno do programa Aqui Agora, que agora substitui o Tá na Hora.

Aqui Agora é apresentado por Daniele Brandi e Marco Pagetti e traz um formato atualizado. Com foco em informações rápidas e objetivas, o telejornal se propõe a oferecer reportagens curtas, que não ultrapassam dois minutos, para informar os espectadores no fim da tarde. Essa nova abordagem visa principalmente atender ao público que está voltando para casa, combinando prestação de serviço com agilidade nas notícias.

A decisão de substituir o Tá na Hora pelo Aqui Agora não foi unânime dentro da emissora. De acordo com informações internas, houve debate entre os diretores, alguns defendendo a mudança e outros preferindo manter a grade anterior. Contudo, a química entre os apresentadores e o ritmo mais dinâmico do programa receberam feedback positivo durante a exibição do piloto.

O Tá na Hora, que foi ao ar pela última vez na sexta-feira, 1º de agosto, apresentava uma audiência média de 2,2 a 3,8 pontos na Grande São Paulo. O desempenho mais alto do programa foi registrado na estreia de José Luiz Datena, que alcançou 4,2 pontos.

Resgate da Memória Afetiva

Agosto é um mês especial para o SBT, que está comemorando 44 anos no ar. Para marcar essa data, a emissora está planejando uma série de estreias e retornos de programas que fazem parte da memória afetiva do público. Segundo a emissora, o objetivo é resgatar o DNA da “TV Mais Feliz do Brasil”, buscando uma programação que seja mais emocional e familiar.

Entre os programas que devem retornar ainda neste mês estão:

Topa Tudo por Dinheiro – um clássico dominical, famoso por Silvio Santos.

– um clássico dominical, famoso por Silvio Santos. SBT Repórter – com grandes reportagens especiais.

– com grandes reportagens especiais. Jornal do SBT – um tradicional informativo apresentado nas madrugadas.

Essas iniciativas, junto com outras novidades que estão sendo planejadas, fazem parte da estratégia do SBT para reconquistar seu público histórico, apostando na conexão emocional e na identidade clássica do canal.

Desafios na Nova Fase

Apesar dos esforços para renovar a programação e se reconectar com seu público, a emissora enfrenta desafios relacionados a instabilidades nas decisões internas e mudanças rápidas na grade. O reposicionamento do Aqui Agora reflete o esforço do SBT em recuperar a relevância no jornalismo popular, mas também revela a dificuldade de equilibrar tradição e inovação.