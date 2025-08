Li Auto responde a polêmica sobre teste de colisão do i8

A Li Auto está gerando bastante burburinho com o lançamento do seu novo SUV elétrico, o Li i8. O que começou como uma apresentação elegante, no dia 29 de julho, virou um tema polêmico após a montadora exibir um vídeo de um teste de colisão que acabou envolvendo involuntariamente a rival Chenglong Truck. A coisa esquentou, e muitos começaram a questionar a segurança dos veículos da concorrente.

No vídeo, um Li i8, que pesa 2,6 toneladas, colide com um caminhão de 8 toneladas. Embora o caminhão em si não tenha a marca visível, o logotipo no volante deixou claro que era um modelo da Chenglong. Essa situação gerou uma onda de reações nas redes sociais e obrigou a empresa a se manifestar.

A resposta da Chenglong, que é parte da estatal Dongfeng Liuzhou, foi minimizar a repercussão, dizendo que “qualquer pessoa inteligente percebe que o vídeo não é realista”. E o departamento jurídico da companhia está de olho na situação.

Do lado da Li Auto, a justificativa foi que o vídeo era apenas para mostrar a segurança passiva do i8, sem a intenção de desmerecer os caminhões da concorrente. Eles pediram desculpas pelo mal-entendido, enfatizando que não foi proposital envolver outra marca.

O teste foi realizado pelo Instituto de Pesquisa de Engenharia Automotiva da China (CAERI). Eles esclareceram que a intenção era avaliar a resistência do Li i8. O caminhão utilizado foi comprado aleatoriamente e adaptado para simular o peso de 8 toneladas, atuando mais como uma barreira móvel do que parte de um teste convencional de colisão.

Vale lembrar que a Li Auto não compete diretamente com a Chenglong. Enquanto a Li Auto foca em SUVs e veículos familiares, a Chenglong trabalha com caminhões pesados e transporte de carga. O Li i8 promete até 720 km de autonomia, o que garante uma grande confiança para quem gosta de pegar a estrada de vez em quando.

Ainda no clima da polêmica, a Li Auto não deixou de mencionar o respeito pela trajetória da Chenglong, reconhecendo a qualidade dos caminhões que eles oferecem no mercado chinês.

Essa situação acontece em um momento que não poderia ser mais complicado para a Li Auto. Eles estão lidando com o desempenho abaixo das expectativas do Li Mega, seu primeiro carro totalmente elétrico. A meta era emplacar 8 mil unidades por mês, mas o bicho tá pegando com as vendas frequentemente ficando abaixo de mil.

Além disso, a apresentação do Li i8 coincide com a chegada do Onvo L90, um SUV da Nio que está dando uma dor de cabeça para a Li Auto. O Li i8 é vendido a partir de RMB 321.800 (cerca de US$ 44.770) e as entregas começam em 20 de agosto. Já o Onvo L90, que chegou ao mercado em 31 de julho, tem preço inicial de RMB 265.800 e as entregas já começaram. Para completar, as ações da Li Auto estão em queda após o lançamento do novo SUV.

O mundo automotivo é mesmo cheio de surpresas, não é? Um dia estamos vendo inovações, no outro, polêmicas que geram discussões acaloradas. É a mistura perfeita de adrenalina e emoção que quem é apaixonado por carros entende bem.