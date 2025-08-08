Tesla aumenta autonomia do Model 3 e Model Y para 830 km

A Tesla está prestes a quebrar recordes de autonomia para seus veículos elétricos, e a notícia chega quente com documentos regulatórios revelados na China. O destaque vai para o Model 3 Long Range, que promete impressionantes 830 km de autonomia no ciclo CLTC. Isso é muita energia na bateria, pessoal!

Essas informações foram divulgadas pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China. O Model 3, junto com o novo Model Y L de seis lugares, foi listado como veículo de nova energia, o que significa que os compradores terão isenção de imposto na hora da compra. Bom para o bolso, né?

E para quem tá pensando em performance, o Model 3 Long Range, com o código TSL7000BEVBR1, está equipado com uma bateria de 78,4 kWh e pesa 1.760 kg. Isso se traduz em um verdadeiro salto de desempenho, com a potência passando de 194 kW para 225 kW, um upgrade e tanto!

O Model 3 é oferecido em três versões na China: uma com tração traseira, outra com tração integral de longo alcance e a Performance. Os preços variam bastante, de RMB 235.500 (cerca de R$ 32.790) a RMB 339.500, dependendo da configuração. O modelo mais “frenético” tem uma autonomia que chega a 753 km, mas com essa nova atualização, o Long Range vai fazer melhor ainda.

Falando de tecnologia, o modelo de entrada utiliza baterias LFP da CATL. Já os modelos mais premium estão com células ternárias da LG. Essa troca promete amplificar o alcance máximo em quase 80 km com o novo Long Range. E não podemos esquecer do Model Y L, que também está na fila para chegar ao mercado chinês nesse outono.

O Model Y L, identificado como TSL6500BEVBA0, também traz boas novidades, entrando em cena com 751 km de autonomia. Ele vem com uma bateria robusta de 82 kWh e tem uma densidade de 176 Wh/kg, tudo fornecido pela mesma LG.

Com dois motores elétricos, um de 142 kW na frente e outro de 198 kW atrás, esse SUV promete uma experiência de condução bem equilibrada, unindo desempenho e eficiência. Os preços do Model Y na China começam em RMB 263.500 para a versão básica e vão até RMB 313.500 para o Long Range AWD.

O cenário dos elétricos na China está fervendo! Mesmo com essas inovações, a Tesla viu suas vendas caírem em julho, tanto na China quanto na Europa. Enquanto isso, a Nio se prepara para lançar seu compacto Firefly EV na Europa, enquanto a Li Auto se vê envolvida em críticas online que não param de chegar.

O mercado de elétricos avança rápido, e cada inovação promete agitar ainda mais esse segmento tão dinâmico!