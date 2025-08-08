Notícias

Xavier é demitido após acusações nos bastidores

A nova temporada da série “Wandinha” foi lançada na Netflix na quarta-feira, dia 6, e já se tornou um dos conteúdos mais assistidos da plataforma. No entanto, um importante personagem da trama, Xavier, interpretado por Percy Hynes White, não retornou para esses novos episódios.

A saída do ator aconteceu após acusações de assédio envolvendo várias mulheres, incluindo menores de idade. Em janeiro de 2023, uma jovem fez uma denúncia contra Hynes White em uma rede social, afirmando que ele e seus amigos organizavam festas em que ofereciam bebidas alcoólicas e drogas para adolescentes. Segundo ela, as meninas estavam embriagadas e eram abusadas sexualmente.

Depois dessa primeira denúncia, outros relatos similares começaram a surgir. Por cinco meses, o ator permaneceu em silêncio, mas em junho negou todas as acusações, afirmando que estava sendo alvo de uma campanha de desinformação na internet. Em suas redes sociais, Hynes White disse que sua família teve informações pessoais divulgadas publicamente e que amigos passaram a receber ameaças. Ele lamentou que uma amiga sua foi apontada como vítima e suas tentativas de esclarecer a situação foram ignoradas.

Mesmo com o apelo do ator, a Netflix decidiu não reintegrá-lo ao elenco na nova temporada. O novo diretor, interpretado por Steve Buscemi, informou que o personagem de Hynes White se transferiu para um internato na Suíça, uma espécie de versão europeia da Academia Nevermore, onde a série se passa.

A trama ainda traz um momento em que Wandinha, interpretada por Jenna Ortega, recebe de sua colega de quarto, Enid, uma pintura sombria de um corvo em uma lápide, que supostamente foi feita por Xavier. Na mensagem que acompanha a pintura, ele menciona que tentou entrar em contato com Wandinha, mas não obteve resposta, deixando um presente de despedida intrigante.

A parte final da nova temporada de “Wandinha” será lançada na Netflix em 3 de setembro e a série já foi renovada para uma terceira temporada, embora a data de lançamento ainda não tenha sido divulgada.

