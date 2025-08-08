Clima extremo atinge países da Ásia

Condições Climáticas Extremas Afetam Países da Ásia

Nos últimos dias, a Ásia tem enfrentado um período de clima extremo, com chuvas torrenciais atingindo a China, Paquistão e partes da Índia, enquanto calor intenso se espalha pelo Japão e Coréia do Sul. Essa situação tem causado a morte de centenas de pessoas na região. Especialistas afirmam que as mudanças climáticas estão intensificando a frequência e a severidade desses eventos meteorológicos.

A Organização Meteorológica Mundial alerta que a Ásia está esquentando quase duas vezes mais rápido do que a média global. Nos últimos 30 anos, a região enfrentou perdas de US$ 2 trilhões devido a fenômenos climáticos, incluindo inundações e secas.

Calor Recorde no Japão

Na terça-feira, o Japão registrou a temperatura mais alta já registrada, atingindo 41,8°C em Isesaki, na província de Gunma. Este ano, o país já experimentou os meses de junho e julho mais quentes da sua história. De acordo com autoridades locais, pelo menos 56 pessoas morreram de insolação entre junho e julho.

Devido ao calor extremo, algumas linhas de trem tiveram que suspender seus serviços para evitar que os trilhos se deformassem. Cidadãos expressam preocupação com as mudanças climáticas, mas muitos relatam que a dependência do ar-condicionado tem aumentado em suas rotinas diárias. Contudo, há previsão de alívio nas temperaturas, com chuvas que devem ocorrer nos próximos dias, trazendo um respiro temporário para a população.

Na Coréia do Sul, um recorde de 22 "noites tropicais" foi registrado em julho, onde as temperaturas não baixaram de 25°C. Os serviços de emergência relataram um aumento nas ligações relacionadas a doenças provocadas pelo calor. Para ajudar a amenizar os impactos, agências governamentais e empresas flexibilizaram os códigos de vestimenta.

Tempestades e Inundações na China

Em contrapartida, a China enfrenta inundações severas. Recentemente, chuvas intensas em regiões como Shanghai e Pequim resultaram em mortes e danos significativos. No sul do país, equipes de emergência trabalham para remover os escombros enquanto mais chuvas são esperadas, elevando o risco de deslizamentos de terra.

Na cidade de Guangzhou, muitas operações aéreas, incluindo voos, foram canceladas ou atrasadas devido ao clima adverso. As inundações também põem em risco a saúde pública, exacerbando surtos de doenças como a chikungunya.

O mês passado viu três tempestades ativas no Pacífico Ocidental, uma atividade climática que não era vista antes de junho. Em um incidente trágico, inundações nas áreas montanhosas de Pequim resultaram na morte de diversos residentes, incluindo 31 em uma casa de repouso.

Desastres em Outros Países

Na Índia, mais de 100 pessoas estão desaparecidas no estado de Uttarakhand após chuvas intensas que provocaram inundações rápidas. No Paquistão, aproximadamente 300 pessoas perderam a vida em decorrência de incidentes relacionados à chuva desde junho, com um número alarmante de escolas danificadas.

Hong Kong também registra um agosto histórico, com 350 mm de chuva em um único dia, tornando-se o mais úmido desde 1884. Isso é significativo, considerando que a cidade normalmente recebe cerca de 2.400 mm por ano, a maior parte no verão.

As condições climáticas extremas que afetam a Ásia servem como um lembrete da crescente necessidade de medidas para mitigar os riscos associados às mudanças climáticas.