Tera não afeta liderança do Polo em vendas de agosto – Fipe Carros

O Volkswagen Polo continua na frente como o carro mais vendido do Brasil, mesmo com a recente chegada do SUV Tera. Ouvimos rumores sobre o possível fim do hatch, mas a decisão do governo de zerar o IPI para carros 1.0 cambiou tudo! Essa manobra fez com que o Polo brilhasse novamente nas vendas, e desde o início do ano até o final de agosto, ele deu um show.

Em julho, as vendas dispararam com 45.298 veículos sendo emplacados, impulsionadas por esse incentivo fiscal. Se você já passou por uma concessionária nessa época, sabe que o movimento estava agitado, né?

As visitas às lojas aumentaram em impressionantes 260% na primeira quinzena de julho, de acordo com a Fenabrave. O Polo, com seu apelo para o público, se manteve firme e forte no mercado, consolidando sua liderança nas preferências dos motoristas brasileiros.

Atualmente, o Polo está disponível em três versões bem populares: Track, Robust e TSI. Essa última, que tinha sido descontinuada, foi relançada justamente para surfar na onda do incentivo fiscal. Uma jogada inteligente, não acham? Até o final de agosto, o hatch registrou nada menos que 11.609 unidades emplacadas, assegurando sua posição no topo da lista. Ao todo, em 2025, já são 81.764 unidades vendidas, com destaque anual, especialmente em meses como maio e julho.

Olha só como foram as vendas do Polo mês a mês:

Janeiro : 5.801 unidades

: 5.801 unidades Fevereiro : 7.961 unidades

: 7.961 unidades Março : 8.120 unidades

: 8.120 unidades Abril : 10.932 unidades

: 10.932 unidades Maio : 12.911 unidades

: 12.911 unidades Junho : 11.492 unidades

: 11.492 unidades Julho: 12.940 unidades

Logo atrás, a Fiat Strada ocupa a segunda posição com 10.315 unidades, seguida pelo Fiat Argo, que vendeu 8.257. Para completar o top 5, temos o Toyota Corolla Cross e o VW T-Cross, que estão disputando as vendas de perto, tornando o mercado bem competitivo.

O incentivo do governo fez uma diferença real nas vendas de carros 1.0, com um crescimento de 13% em julho comparado a junho e de 11,35% em relação ao mesmo período do ano passado. O Polo liderou esse crescimento, com quase 1.500 unidades a mais nessa balança.

Dentre as versões, o Polo Track brilhou, vendendo 8.806 unidades só em julho! É um número que chama atenção, não é mesmo? A competição é acirrada e destaca que modelos como o Fiat Argo e o Fiat Mobi também estão tendo um bom desempenho.

Com o IPI zerado, as vendas do Polo dispararam 101% em julho, e o interesse pelo Polo Track subiu 59% durante o período. A Volkswagen se destacou nesse cenário, mostrando que o hatch é realmente um ícone na gama dos carros 1.0.

Na tabela geral de julho, o Polo ficou em primeiro, seguido de perto pelo Fiat Argo e Fiat Mobi. E ainda temos os clássicos da marca, como Onix, T-Cross e Creta, ocupando as outras posições, revelando a diversidade presente no mercado brasileiro.