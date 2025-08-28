Google se une à Apple para transformar o iPhone

Depois de ver algumas empresas, como a Microsoft e a OpenAI, saindo na frente no campo das inteligências artificiais generativas, a Apple parece estar pensando em formar uma parceria com o Google. O objetivo? Tentar recuperar seu espaço nesse setor tão competitivo.

O Google, além de ter um dos buscadores mais populares do mundo, também é o responsável pela tecnologia Gemini, que vem agradando bastante os usuários. As conversas nos bastidores indicam que a Apple está de olho na inteligência artificial usada no Google Assistant. A implementação dessa tecnologia poderia fazer uma grande diferença para a Siri, o assistente virtual da Apple.

Se tudo se concretizar e a Apple incorporar o Gemini, os usuários de iPhones e outros aparelhos da maça poderão experimentar melhorias significativas no processamento de linguagem natural e na interpretação de contextos. Essas mudanças podem fazer a Siri se destacar ainda mais.

Por enquanto, a Apple não se manifestou oficialmente sobre essa parceria. No entanto, há uma expectativa de que mais informações surjam nas próximas apresentações da empresa, criando ainda mais curiosidade entre os fãs.

Estratégia modular: Google pode não ser a única parceira da Apple

Embora a Apple mostre interesse em usar o Gemini para aprimorar a Siri, fontes ligadas ao desenvolvimento da empresa revelam que ela está trabalhando em uma infraestrutura de inteligência artificial que favorece a modularidade. Isso significa que a Apple pretende ter flexibilidade para integrar diferentes tecnologias, não se limitando apenas ao Google.

Documentos que foram divulgados sugerem que a Apple está se preparando para múltiplas parcerias quando se trata de tecnologia de inteligência artificial. Recentemente, a empresa confirmou uma colaboração com a OpenAI para trazer o ChatGPT para os dispositivos rodando o iOS 18.2. O interessante é que essas tecnologias não terão exclusividade, ou seja, a Apple está aberta a outras possibilidades.

Para os analistas do setor, essa nova abordagem da Apple pode ser muito vantajosa, mesmo que desafie a forma tradicional que a empresa tinha de desenvolver suas ferramentas, sempre priorizando seu próprio ecossistema. Essa mudança de postura pode não apenas melhorar seus sistemas, mas também ajudar a Apple a recobrar sua posição de liderança no mercado de tecnologia.