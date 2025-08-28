Números consolidados de 27 de agosto de 2025

As novelas da Globo se destacaram na audiência do dia 27 de agosto de 2025, mesmo em um dia que teve uma partida de futebol. A programação foi antecipada em aproximadamente 30 minutos, e a novela “Vale Tudo” alcançou um pico de 29 pontos, um desempenho impressionante para a emissora.

Após a transmissão da partida da Copa do Brasil entre Athletico e Corinthians, a novela “Estrela da Casa” amargou um desempenho abaixo de 10 pontos. Essa mudança na grade de programação pareceu impactar a audiência das atrações da emissora.

No SBT, os programas “Porta dos Desesperados” e “Aqui Agora” não conseguiram bons índices e mantiveram a emissora na quarta colocação geral. Durante a madrugada, outros programas do SBT também apresentaram resultados insatisfatórios, com alguns perdendo audiência até para programações religiosas exibidas pela Record.

Aqui estão os números consolidados da audiência desse dia:

### Globo

– Hora Um: 4,7

– Bom Dia SP: 9,0

– Bom Dia Brasil: 8,8

– Encontro com Patrícia Poeta: 7,3

– Mais Você: 7,5

– SP1: 10,9

– Globo Esporte: 10,8

– Jornal Hoje: 11,2

– Edição Especial: História de Amor: 12,9

– Sessão da Tarde – Mudança de Hábito: 11,5

– SPTV: 12,7

– Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,3

– Êta Mundo Melhor!: 20,2

– SP2: 22,2

– Dona de Mim: 22,2

– Jornal Nacional: 23,7

– Vale Tudo: 26,7

– Copa do Brasil: Athletico x Corinthians: 22,4

– Segue o Jogo: 14,6

– Estrela da Casa: 9,4

– Jornal da Globo: 6,7

– Conversa com Bial: 5,0

– Dona de Mim (reapresentação): 4,1

– Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

### Record

– Balanço Geral Manhã: 1,4

– Balanço Geral Manhã SP: 2,6

– Fala Brasil: 3,3

– Hoje em Dia: 3,4

– Balanço Geral SP: 4,8

– The Love School: 6,0

– O Rico e Lázaro: 4,4

– Cidade Alerta: 4,0

– Cidade Alerta SP: 7,6

– Jornal da Record: 6,8

### SBT

– SBT Manhã: 1,7

– SBT Manhã 2ª Edição: 1,6

– Primeiro Impacto: 2,2

– Alô Você: 2,9

– Maria do Bairro: 3,0

– Casos de Família: 2,5

– Fofocalizando: 2,5

– Porta dos Desesperados: 1,8

– Aqui Agora: 2,4

– SBT Brasil: 3,5

– Programa do Ratinho: 3,7

### Band

– Jogo Aberto: 1,5

– Brasil Urgente: 2,5

– Jornal da Band: 3,8

Os dados de audiência são uma ferramenta importante para analisar o desempenho das emissoras, refletindo o que os telespectadores estão assistindo e ajudando no planejamento da programação para os próximos dias. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, dados que são vitais para as estratégias publicitárias das emissoras.