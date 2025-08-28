Entretenimento

Números consolidados de 27 de agosto de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 28 minutos atrás
2 minutos lidos
Raquel (Taís Araújo). Foto: Reprodução/TV Globo
confira os números consolidados de 27/08/2025

As novelas da Globo se destacaram na audiência do dia 27 de agosto de 2025, mesmo em um dia que teve uma partida de futebol. A programação foi antecipada em aproximadamente 30 minutos, e a novela “Vale Tudo” alcançou um pico de 29 pontos, um desempenho impressionante para a emissora.

Após a transmissão da partida da Copa do Brasil entre Athletico e Corinthians, a novela “Estrela da Casa” amargou um desempenho abaixo de 10 pontos. Essa mudança na grade de programação pareceu impactar a audiência das atrações da emissora.

No SBT, os programas “Porta dos Desesperados” e “Aqui Agora” não conseguiram bons índices e mantiveram a emissora na quarta colocação geral. Durante a madrugada, outros programas do SBT também apresentaram resultados insatisfatórios, com alguns perdendo audiência até para programações religiosas exibidas pela Record.

Aqui estão os números consolidados da audiência desse dia:

### Globo
– Hora Um: 4,7
– Bom Dia SP: 9,0
– Bom Dia Brasil: 8,8
– Encontro com Patrícia Poeta: 7,3
– Mais Você: 7,5
– SP1: 10,9
– Globo Esporte: 10,8
– Jornal Hoje: 11,2
– Edição Especial: História de Amor: 12,9
– Sessão da Tarde – Mudança de Hábito: 11,5
– SPTV: 12,7
– Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,3
– Êta Mundo Melhor!: 20,2
– SP2: 22,2
– Dona de Mim: 22,2
– Jornal Nacional: 23,7
– Vale Tudo: 26,7
– Copa do Brasil: Athletico x Corinthians: 22,4
– Segue o Jogo: 14,6
– Estrela da Casa: 9,4
– Jornal da Globo: 6,7
– Conversa com Bial: 5,0
– Dona de Mim (reapresentação): 4,1
– Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

### Record
– Balanço Geral Manhã: 1,4
– Balanço Geral Manhã SP: 2,6
– Fala Brasil: 3,3
– Hoje em Dia: 3,4
– Balanço Geral SP: 4,8
– The Love School: 6,0
– O Rico e Lázaro: 4,4
– Cidade Alerta: 4,0
– Cidade Alerta SP: 7,6
– Jornal da Record: 6,8

### SBT
– SBT Manhã: 1,7
– SBT Manhã 2ª Edição: 1,6
– Primeiro Impacto: 2,2
– Alô Você: 2,9
– Maria do Bairro: 3,0
– Casos de Família: 2,5
– Fofocalizando: 2,5
– Porta dos Desesperados: 1,8
– Aqui Agora: 2,4
– SBT Brasil: 3,5
– Programa do Ratinho: 3,7

### Band
– Jogo Aberto: 1,5
– Brasil Urgente: 2,5
– Jornal da Band: 3,8

Os dados de audiência são uma ferramenta importante para analisar o desempenho das emissoras, refletindo o que os telespectadores estão assistindo e ajudando no planejamento da programação para os próximos dias. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, dados que são vitais para as estratégias publicitárias das emissoras.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 28 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Felipeh Campos e Léo Dias. Fotos: Divulgação/Band

Band investe em Felipeh Campos e Léo Dias, mas ibope é baixo

2 horas atrás
Taís Araújo. Foto: Reprodução/Globo

Taís Araújo expressa frustração com Raquel em Vale Tudo

4 horas atrás
Michel Teló. Foto: Divulgação/TV Globo

Michel Teló participa da novela Coração Sertanejo

6 horas atrás
Reprodução/Instagram(@nflbrasil)

Globo confirma Super Bowl na TV aberta após saída da RedeTV!

19 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo