Tarifas de Trump custaram US$ 1,5 bi à VW; saiba mais

O Grupo Volkswagen revelou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, e a situação não é das melhores. Entre abril e junho, o lucro operacional da montadora despencou 29,4%. O principal vilão nesse cenário foram as tarifas altas impostas pelos Estados Unidos. Somente nos primeiros seis meses do ano, esse golpe custou cerca de 1,3 bilhão de euros, ou algo em torno de 1,5 bilhão de dólares.

Além das tarifas, que já são uma dor de cabeça, a Volkswagen também enfrenta uma concorrência feroz dos chineses e um cenário regulatório incerto. Enquanto isso, a tentativa de economizar não está sendo fácil. A Porsche viu suas vendas caírem 6% e a Audi não está muito melhor, com uma queda de 5,9%. Porém, no geral, o grupo conseguiu um leve crescimento de 0,5% nas vendas totais, passando de 4,34 milhões para 4,36 milhões de veículos.

Agora, com esse cenário, a Volkswagen corre para apertar os cintos e cortar despesas. A expectativa é que as tarifas de 27,5% se mantenham até o fim do ano, o que deverá pressionar ainda mais a margem de lucro. O COO e CFO do grupo, Arno Antlitz, mencionou que tanto as tarifas quanto os custos de reestruturação tiveram um impacto bem negativo nos resultados.

Recentemente, um acordo comercial entre o presidente dos EUA e os países da União Europeia trouxe um pouco de esperança. As tarifas que estavam ameaçando subir para 30% agora voltaram para 15%. Isso pode gerar uma trégua para as montadoras, mas o impacto destes números ainda precisa ser melhor avaliado.

Outras montadoras também estão sentindo os efeitos. A General Motors reportou uma perda de 1,1 bilhão de dólares devido às tarifas, enquanto a Stellantis calcula que o impacto foi de 300 milhões de dólares. É uma verdadeira batalha para garantir a viabilidade no mercado em um ano tão desafiador.

Se você é como muitos que adoram ver as novidades do mundo automotivo, vale a pena ficar de olho nessas movimentações. As tarifas, além de interferirem nos preços, afetam todas as fases de produção e, muitas vezes, são refletidas diretamente no bolso do consumidor.