Ficha técnica e preço dos itens de série da Fipe Carros

A Chevrolet S10 LTZ 2026 é uma escolha interessante para quem quer uma picape no mercado brasileiro. Ela está com um preço de R$ 324.790, posicionando-se como uma opção intermediária, logo abaixo da versão High Country, que é a mais equipada. O que realmente chama atenção nessa versão é o equilíbrio entre custo e benefícios. Com uma caçamba de 1.061 litros, consegue transportar até 1.122 kg de carga, o que é perfeito para quem precisa de espaço e potência no dia a dia.

O coração da S10 é um motor 2.8 turbodiesel, que já se tornou referência entre os entusiastas. Recentemente, ele recebeu um up e agora entrega 207 cv de potência. Você tem a opção por uma transmissão automática de oito marchas ou manual de seis, sendo que a automática se destaca com um torque robusto de 52 kgfm. E para os amantes de aceleração, as versões automáticas vão de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos, o que não é nada mal para uma picape!

No primeiro semestre de 2025, a S10 vendeu 13.783 unidades, mas não levou a liderança. A Toyota Hilux, com 23.152 unidades, e a Ford Ranger, com 15.976 emplacamentos, ainda estão à frente. Isso mostra que, mesmo com suas qualidades, a S10 tem uma concorrência acirrada no mercado.

Principais itens de série da Chevrolet S10 LTZ 2026

A S10 LTZ 2026 não decepciona em termos de itens de série. Ela vem equipada com seis airbags, garantindo uma segurança extra para você e os passageiros. O acendimento automático dos faróis e o alerta de pressão dos pneus são detalhes que fazem a diferença no uso diário. Ah, e quem adora tecnologia vai curtir a central multimídia de 11″, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tudo é pensado para facilitar a vida do motorista.

Outro ponto alto são os faróis e lanternas de LED, que iluminam muito bem as noites, e a capota marítima, que ajuda na proteção da carga. O conforto também não ficou de fora: ar-condicionado digital, acesso por chave presencial e bancos com revestimento premium estão entre os privilégios que você terá.

Ficha técnica da Chevrolet S10 LTZ 2026

Na ficha técnica, a S10 LTZ 2026 apresenta números que impressionam. O motor 2.8, acoplado a um câmbio automático de oito marchas, garante uma experiência de condução suave, especialmente nas estradas mais longas. Com uma velocidade máxima de 180 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos, a picape demonstra agilidade quando necessário.

E, convenhamos, a economia também é um ponto forte: o consumo na cidade é de 9,5 km/l e na estrada chega a 11,4 km/l. Afinal, quem dirige muito sabe o quanto isso pode impactar no bolso.

Se você precisa de uma picape que combine espaço, conforto e potência, a Chevrolet S10 LTZ 2026 pode ser a parceira ideal para suas aventuras nas estradas e no trabalho.