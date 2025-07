Irlanda oferece até R$ 455 mil para morar e reformar em ilha remota

A Irlanda está oferecendo até €84 mil (cerca de R$ 500 mil) para pessoas que aceitarem reformar e morar em casas abandonadas em ilhas remotas do país. Essa iniciativa faz parte do programa chamado “Our Living Islands”, que busca repovoar comunidades com baixa densidade populacional.

As casas disponíveis para reforma estão localizadas em 23 ilhas ao longo da costa oeste da Irlanda, incluindo locais como Inishbofin, Aran e Clare. Essas ilhas são conhecidas por suas paisagens naturais deslumbrantes e tranquilidade, oferecendo uma vida longe do ritmo acelerado das grandes cidades. No entanto, muitos imóveis precisam de reparos significativos, já que estão desocupados há anos.

Para quem tem interesse, a proposta é aberta a todos, incluindo estrangeiros. Para que um imóvel seja elegível ao programa, ele deve ter sido construído antes de 2007 e estar desocupado por pelo menos dois anos. O valor da subvenção varia: começa em €50 mil para casas que estão apenas desocupadas e pode chegar a €84 mil para aquelas consideradas abandonadas. É importante ressaltar que a casa reformada deve ser usada como residência principal por pelo menos 10 anos, não se permitindo seu uso como casa de veraneio ou para aluguéis de curto prazo.

As ilhas selecionadas para o programa, como a Ilha de Clare, são conhecidas por suas belas praias e trilhas. A Ilha de Bere atrai ciclistas e observadores de aves, enquanto Inis Mór, parte das Ilhas Aran, ficou famosa por ter sido cenário do filme “Os Banshees of Inisherin”, indicado ao Oscar de 2022.

Além de incentivar a recuperação do setor habitacional, a política implementada em 2023 visa revitalizar comunidades que enfrentam o êxodo populacional nas últimas décadas. Em 2016, as ilhas elegíveis contavam com pouco mais de 2.700 habitantes. O governo espera que esse incentivo atraia novos moradores e fortaleça a economia local.

Para aqueles que aceitam o desafio de reformar uma dessas casas, há um compromisso de mantê-la como moradia por um período mínimo de 10 anos após o recebimento do incentivo financeiro. Se o beneficiário optar por vender o imóvel antes de completar cinco anos, terá que devolver o valor recebido à autoridade local. Até março de 2025, foram feitas 35 solicitações ao programa, com 22 delas já aprovadas.