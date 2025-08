Tabela de preços de agosto da Fipe para carros

O Citroën Basalt chegou para abalar o mercado, especialmente focando em empresas e produtores rurais que buscam um SUV robusto e com um bom desconto na compra. Se você está pensando em dar um up na frota da sua empresa, fica de olho nas condições de agosto. O carro pode ser adquirido por uma pechincha com preços especiais e só poderá ser vendido novamente após um ano da compra, então é bom ter isso em mente!

A versão mais básica, chamada Feel 1.0 MT, pode parecer simples, mas traz um motor 1.0 Firefly aspirado, que é bem conhecido por sua eficiência. O preço dele é de R$ 101.490,00, mas para quem tem CNPJ, a coisa muda de figura: ele sai por R$ 91.341,00. Isso dá um descontão de R$ 10.149,00! Tem algo melhor do que economizar assim, especialmente quando o salário não é muito generoso?

Agora, se você quer algo ainda mais potente, a versão Feel 1.0 T200 com câmbio CVT, que é super suave, fica de R$ 118.290,00 por R$ 106.461,00 nas vendas diretas. Uma economia de R$ 11.829,00! E para quem quer o topo da linha, a versão Shine 1.0 T200 CVT está disponível por R$ 109.890,00 para as empresas, com uma economia de R$ 12.210,00 em relação ao preço normal.

A configuração básica com esse motor Firefly é pura eficiência. Ele entrega até 75 cavalos de potência e um torque razoável para o dia a dia, 10,7 kgfm a 3.250 rpm. Para quem roda bastante na cidade, isso é excelente, já que o carro tem um bom desempenho em paradas e arranques.

Se você está pensando em um motor mais potente, as versões Feel Turbo e Shine Turbo oferecem um motor 1.0 turbo que traz até 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque. E a cerejinha do bolo é que esses modelos vêm com um câmbio automático de 7 marchas, perfeito para quem detesta ficar trocando marcha na cidade!

De acordo com dados da Fenabrave, o Citroën Basalt já teve uma vendagem sólida, atingindo 10.017 unidades somente no primeiro semestre de 2025. Para se ter uma ideia do seu desempenho, o Fiat Fastback vendeu 25.161 unidades e o Volkswagen Nivus 22.662. O Basalt caiu nas graças do povo!

Na tabela abaixo, você encontra os preços para as configurações do Basalt em agosto de 2025. É legal ver como essas opções podem fazer diferença no seu bolso e no desempenho do dia a dia. Afinal, quem não ama um carro que entrega eficiência e economia na mesma medida?

Condições do Citroën Basalt para CNPJ em agosto de 2025: