Peugeot 2008: preços atualizados para CNPJ em agosto

O Peugeot 2008 voltou a chamar atenção, especialmente para quem estiver no mercado de vendas diretas. Disponível em três versões voltadas para empresas e trabalhadores rurais, esse SUV não é só bonito, mas também traz uma lista de equipamentos interessantes. Imagine dirigir um carro com motor turbo e aproveitar descontos que podem superar os R$ 20 mil! E, para quem pensa em espaço, o porta-malas tem uma capacidade de 419 litros.

A versão de entrada, chamada Active T200, já vem com tudo que você precisa e tem um preço sugerido de R$ 143.990,00. Mas aqui vai a boa notícia: se você está comprando como pessoa jurídica ou é produtor rural, o valor cai para R$ 120.231,65. Isso significa uma diferença de impressionantes R$ 23.758,35. Para a versão intermediária, Allure T200, o preço no varejo é de R$ 153.990,00, mas pelo CNPJ, você paga R$ 130.891,50. Não dá para negar que o desconto de R$ 23.098,50 é bem tentador!

Já na versão topo de linha, GT T200, que custa R$ 173.990,00, o preço para empresas e produtores fica em R$ 151.371,30. Economizar R$ 22.618,70 numa compra dessas é uma baita vantagem.

Se você ficou interessado, vale a pena dar uma passadinha numa concessionária Peugeot, onde também rola uma conversa sobre financiamentos e como funciona o processo de compra. Informar-se nunca é demais, né?

Agora, mergulhando nos detalhes do motor: o 2008 vem equipado com um 1.0 turbo de três cilindros. Ele entrega 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque, casado com uma transmissão automática do tipo CVT que simula sete marchas. Quem já dirigiu por longas distâncias sabe a importância de um câmbio que responda rápido, principalmente se você pega umas subidas.

Dependendo da versão, o Peugeot 2008 pode ter uma central multimídia de 10,3” integrada ao painel, com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Ah, e o teto solar panorâmico? Ele deixa o interior bem mais iluminado e agradável, perfeito para aqueles passeios em dia ensolarado. Os faróis em LED com design característico também dão um charme extra, e as barras no teto ajudam a carregar tudo que você precisa, desde uma prancha de surf até a bagagem para uma viagem.

Outros recursos interessantes incluem seis alto-falantes, alerta de ponto cego e uma câmera com visão 360 graus. O carregador por indução para celular é um toque de modernidade e a qualidade dos materiais do interior é sempre um ponto positivo. A capacidade do ar-condicionado digital automático também deixa qualquer estrada mais confortável, e a pintura com o teto em cor diferente agrega estilo.

Se estiver pensando em dar um rolê com um desses, fique atento às promoções e taxas especiais nas concessionárias!