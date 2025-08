Tabela de agosto da Fipe para carros é atualizada

A Chevrolet Montana 2026 já está disponível nas concessionárias e promete agitar o mercado. Com cinco versões disponíveis, o modelo é uma ótima opção para empresas e produtores rurais que buscam um veículo funcional e eficiente.

Falando de preços, a versão de entrada, a LS 1.2 Turbo manual, custa R$ 139.290. Para quem está no CNPJ, o valor fica bem mais em conta: R$ 111.432, uma economia significativa. E temos a Montana LT 1.2 Turbo manual, que sai de R$ 145.590 para R$ 116.472 para compra direta, ou seja, um desconto bem legal de quase R$ 29 mil.

Para aqueles que preferem um pouco mais de conforto, a versão LTZ, com câmbio automático, parte de R$ 160.390, mas com CNPJ, o preço é de R$ 128.312, uma redução de mais de R$ 32 mil. Já a versão Premier, também automática, despencou de R$ 168.890 para R$ 135.112, ou seja, mais de R$ 33 mil de desconto.

E não para por aí. A configuração esportiva RS 1.2 Turbo automática, que tem seu preço tabelado em R$ 173.090, cai para R$ 138.472 para empresas e produtores. A diferença é de mais de R$ 34 mil! Esses dados foram confirmados pelo portal Fipe Carros.

Sob o capô, a Montana vinha com um motor 1.2 Turbo atualizado, agora com injeção direta de combustível e um ajuste especial no software. Isso significa que a potência subiu de 133 para 141 cv — nada mal para um trabalho diário ou aquele passeio no fim de semana.

No primeiro semestre de 2025, quem estava de olho nas picapes viu a Fiat Toro dominar as vendas com 23.332 unidades e a Ram Rampage em segundo lugar com 11.428. Mas a Montana não ficou para trás, conquistando a terceira posição com 10.126 vendas, seguida pela Renault Oroch com 5.683.

Agora, para quem quer conferir os preços atualizados, aí vai a tabela da Chevrolet Montana para CNPJ em agosto de 2025:

