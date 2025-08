Grazi Massafera se empolga com papel de vilã em “Três Graças”

Após um tempo afastada das novelas, Grazi Massafera está de volta à televisão com um papel importante na nova novela das 21h da Globo, chamada “Três Graças”. A estreia está prevista para 20 de outubro de 2025. Nesta trama, que mistura drama e humor, Grazi interpretará Arminda, uma mulher sofisticada e manipuladora, marcando sua estreia como vilã em um horário nobre.

Durante as gravações em São Paulo, Grazi expressou sua ansiedade com o novo desafio. Ela comentou que, a cada novo personagem, sente como se estivesse no início de sua carreira, confessando estar nervosa e insegura, mas também reconhecendo que este é um momento de maturidade em sua trajetória como atriz. Grazi mencionou que está se dedicando ao estudo de seu papel.

Arminda Ferette, a personagem que Grazi irá interpretar, é descrita como uma mulher arrogante e sem escrúpulos. Ela é rica e influente, mas trata de maneira cruel sua mãe idosa e seu próprio filho. Além disso, Arminda está envolvida em um esquema ilegal de falsificação de medicamentos, operando ao lado do amante, Santiago.

A história gira em torno da Fundação Ferette, que na verdade serve como fachada para os crimes de Santiago, interpretado por Murilo Benício. Ele se apresenta como um filantropo, mas desvia dinheiro público para vender medicamentos caros no mercado paralelo. A situação é ainda mais grave, pois ele entrega remédios ineficazes para os mais pobres, colocando suas vidas em perigo.

Santiago é casado com Zenilda, uma mulher dedicada ao lar e a causas sociais, que não sabe da traição do marido com Arminda. Juntos, eles têm dois filhos, Lorena e Leonardo, sendo que este último é moldado pela ambição do pai e está preparado para assumir o império da fundação.

Outro arco importante da história envolve Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte. Ela é filha de Lígia e adoece após utilizar os remédios da fundação. Empregada na casa de Arminda, Gerluce descobrirá o esquema criminoso e enfrentará dilemas morais ao encontrar uma grande quantia de dinheiro escondida na mansão. Ela também lida com a gravidez precoce de sua filha, Joélly, tentando evitar que a menina repita os erros do passado que marcaram sua própria juventude.

A novela é dirigida por Luiz Henrique Rios e é caracterizada como uma tragicomédia contemporânea, que aborda questões éticas e sociais com leveza e humor. O diretor destaca que, mesmo em meio a um drama profundo, é possível encontrar momentos de comédia.

Informações adicionais sobre a novela incluem: