Porsche 911 Turbo conversível 2026 testa sistema híbrido

Pela primeira vez, temos imagens do Porsche 911 Turbo 2026 conversível testando nas ruas, e é de tirar o fôlego! Ele já aparece com pouca camuflagem, revelando algumas mudanças no visual que prometem deixar os fãs ainda mais apaixonados. Além disso, ele vai contar com um sistema híbrido, inspirado no recém-lançado 911 GTS, que está deixando todo mundo animado.

Até agora, só havíamos visto o Turbo S Coupé rodando em testes. Mas agora, o conversível também dá as caras e deve ser apresentado junto com o modelo coupé, possivelmente no Salão de Los Angeles, que acontece em novembro. Quem sabe não vemos esse carro maravilhoso ao vivo?

Um dos grandes destaques desse novo modelo é o motor flat-six com assistência híbrida. Esse motor promete trazer uma nova vida ao poderoso 911, combinando um motor 3.0 turbo com um pequeno motor elétrico que ajuda a transmitir todo aquele torque. No GTS, esse conjunto já entrega impressionantes 532 cv, sendo 53 cv vindos da parte elétrica. Para o novo Turbo, as expectativas são altas, podendo chegar a quase 700 cv na versão S. Já pensou em sentir a emoção disso na estrada?

Atualmente, o 911 Turbo utiliza um motor 3.7 biturbo que gera 572 cv, ou 641 cv na versão S. Mas tudo indica que agora ele vai dar lugar a essa nova tecnologia híbrida, muito mais moderna. E uma boa notícia: como a Porsche não oferece mais versão manual para o Turbo há quase 15 anos, essa mudança para o sistema híbrido não vai afetar a famosa transmissão automática PDK com dupla embreagem, que ainda mantém toda a emoção na hora de acelerar.

E tem mais! O design do Turbo vai receber várias atualizações bem legais. Aletas dianteiras ativas para melhorar a aerodinâmica, um painel totalmente digital e até um logotipo iluminado na traseira. E a nova tendência da linha 992.2 traz uma mudança que já vale a pena comentar: todos os 911 vão sair de fábrica apenas com dois assentos. Para os apaixonados por velocidade que valorizam espaço, versões como Carrera, GTS e GT3 ainda vão oferecer a opção dos bancos traseiros.

Então, enquanto essa bela máquina se prepara para chegar às ruas, podemos imaginar como vai ser a emoção de dirigir um 911 Turbo híbrido. É um tema que vai dar muito o que falar entre os amantes de carros!