T-Cross tem desconto de R$ 32.621 para cadeirantes

O Volkswagen T-Cross Comfortline está com uma oportunidade imperdível para o público PcD, com isenção total de IPI e um descontão da montadora. Se você está em busca de um SUV que une conforto e espaço, essa pode ser uma ótima escolha. Com um porta-malas de 373 litros, é ideal para quem precisa de espaço no dia a dia, seja para as compras do supermercado ou aquele passeio no final de semana.

Para aproveitar essa oferta, é necessário apresentar um laudo médico que comprove a deficiência física, emitido por órgãos como Detran ou Ciretran. O documento deve detalhar qualquer adaptação necessária para o veículo, garantindo que tudo esteja em ordem.

### Preços que fazem a diferença

O T-Cross Comfortline 200 TSI tem um preço cheio de R$ 171.490,00, mas na modalidade de venda direta para PcD, ele sai por apenas R$ 138.868,26. Isso significa uma economia de R$ 32.621,74! Esses valores foram confirmados por concessionárias, mas vale lembrar que podem variar conforme a região. Para se ter uma ideia, o Fiat Pulse, em sua versão Impetus Hybrid 1.0 turbo CVT, custa R$ 146.990, e o Pulse Audace Hybrid 1.0 turbo CVT sai por R$ 131.990. Ou seja, com apenas R$ 6.878 a mais, você pode levar para casa um T-Cross.

### Equipamentos e tecnologia

O T-Cross Comfortline vem recheado de itens que oferecem uma experiência de direção completa. As lanternas traseiras em LED são apenas um dos detalhes que chamam atenção. Ele também traz uma manopla do câmbio revestida em couro, um painel digital de 10,25″ e um sistema de infotainment VW Play Connect com tela de 10,1″. Isso significa que você vai estar sempre conectado, mesmo quando estiver na estrada.

Dentro do carro, você encontra seis alto-falantes, ar-condicionado digital Climatronic e bancos com revestimento premium. Se você já pegou a estrada com os amigos, sabe como um bom som faz diferença na viagem!

### Segurança em primeiro lugar

Na segurança, o T-Cross não deixa a desejar. Ele vem com seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e tração, câmera de ré, e até um detector de fadiga do motorista. Isso tudo faz você se sentir mais seguro, especialmente em longas viagens ou em trânsito intenso. A direção elétrica e a fixação para cadeirinhas infantis com ISOFIX ainda garantem uma condução mais tranquila para quem está com a família.

### Um veículo completo

Além disso, o modelo tem função ECO, sensores de estacionamento e rodas de liga leve aro 17″. Se você costuma dirigir em áreas urbanas e precisa estacionar em espaços apertados, vai valorizar muito esses sensores.

Em resumo, o Volkswagen T-Cross Comfortline é uma opção sólida e cheia de vantagens para quem busca um SUV espaçoso e tecnológico, especialmente para o público PcD. Com tantos recursos à disposição, ele se destaca na sua categoria e promete agradar quem valoriza conforto e segurança.