Data de estreia, elenco e onde assistir

"Dexter: Resurrection" Estreia a Primeira Temporada Com Nova Trama e Personagens de Peso

Michael C. Hall retorna ao papel de Dexter Morgan na nova série "Dexter: Resurrection", que estreia esta semana. O revival da famosa série traz de volta a história de um especialista em criminologia que leva uma vida dupla como serial killer.

A trama se desenrola em Nova York, onde diversos serial killers se reúnem para um evento chamado MurderCon, coordenado por Charley, interpretada por Uma Thurman. O evento é supervisionado por um misterioso bilionário, Leon Prater, papel de Peter Dinklage. De acordo com Clyde Phillips, criador e produtor executivo da série, embora os personagens não vivam todos na cidade, eles foram convidados para um encontro especial.

Phillips afirma que esta nova temporada serve como um "plano de lançamento" único, preparando o terreno para futuras temporadas, que podem se seguir. O argumento promete apresentar novos vilões intrigantes e ampliar o universo de Dexter.

Datas de Estreia e Episódios

A primeira temporada de "Dexter: Resurrection" terá seu lançamento no dia 11 de julho, com os dois primeiros episódios disponíveis no serviço de streaming Paramount+ Premium. Para os assinantes de TV a cabo, os episódios serão exibidos no Showtime, a partir do dia 13 de julho, às 20h (horário de Brasília).

Como Assistir

A Paramount+ oferece duas opções de assinatura: o plano Paramount+ Essential por R$ 39,90 mensais, que inclui milhares de episódios de séries e filmes, e o plano Premium por R$ 69,90 mensais, que oferece conteúdo adicional do Showtime e menos anúncios.

Episódios da Primeira Temporada

A seguir, está a lista de lançamentos dos episódios de "Dexter: Resurrection":

Episódio 1: 11 de julho, "A Beating Heart"

Episódio 2: 11 de julho, "Camera Shy"

Episódio 3: Data a ser definida, "Backseat Driver"

Episódio 4: Data a ser definida, título não revelado

Episódio 5: Data a ser definida, título não revelado

Episódio 6: Data a ser definida, título não revelado

Episódio 7: Data a ser definida, título não revelado

Episódio 8: Data a ser definida, título não revelado

Episódio 9: Data a ser definida, título não revelado

Elenco da Série

A nova temporada contará com o retorno de diversos personagens conhecidos. O elenco inclui:

Michael C. Hall como Dexter Morgan

James Remar como Harry Morgan

David Zayas como Detetive Batista

Jack Alcott como Harrison Morgan

Peter Dinklage como Leon Prater

Uma Thurman como Charley

Krysten Ritter como Mia

Neil Patrick Harris como Lowell

David Dastmalchian como Gareth

Steve Schirripa como Vinny

John Lithgow como Arthur Mitchell

Jimmy Smits como Miguel Prado

Trailer da Temporada

Um trailer da primeira temporada foi lançado e pode ser assistido em plataformas de streaming.

Com essa nova fase, os fãs de Dexter poderão mergulhar novamente em suas tramas sombrias e complexas, enquanto acompanham os dilemas morais e emocionais do protagonista.