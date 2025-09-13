T-Cross Highline tem desconto de R$ 25 mil e fica mais barato que Pulse

O Volkswagen T-Cross Highline está com uma super promoção no ar, parte da campanha nacional de vendas diretas que rola neste setembro. Essa oferta é especialmente voltada para pessoas com deficiência, oferecendo vantagens como isenção de IPI integral e um bônus de fábrica. O legal é que o preço não mudou em relação a agosto; então, quem quiser aproveitar não precisa se preocupar com os valores.

Falando do modelo, a versão Highline é recheada de equipamentos. Com um acabamento primoroso e espaço bom, especialmente para quem vai atrás, o T-Cross é bem pensado. O entre-eixos de 2,65 metros garante que todo mundo fique confortável, sem estresse durante viagens longas. E, acredite, o porta-malas de 373 litros dá uma boa folga na hora de carregar bagagens, ideal para quem se desloca com mais frequência.

A versão Highline 250 TSI tem preço sugerido de R$ 189.990,00, mas para as pessoas com deficiência, sai por R$ 150.647,85, um descontão de mais de R$ 39 mil! Isso faz muita diferença na hora de fechar negócio. Lembrando que os valores podem variar dependendo da região, das cores e dos opcionais que você escolher.

Além disso, de janeiro a agosto de 2025, o T-Cross se manteve como o SUV mais vendido do Brasil, com nada menos que 61.256 unidades emplacadas. É um número impressionante, muito à frente do Hyundai Creta, que vendeu 45.687, e do Toyota Corolla Cross, com 44.694.

Sob o capô do T-Cross Highline, encontramos um motor 1.4 turbo flex de quatro cilindros, que entrega 150 cv e 25,5 kgfm de torque. Essa configuração é exclusiva das versões Highline e Extreme e vem com um câmbio automático de seis marchas, que é uma maravilha em congestionamentos e curvas.

No quesito conforto e tecnologia, o T-Cross não decepciona. Ele traz seis alto-falantes, coluna de direção ajustável, uma central multimídia VW Play Connect de 10,1 polegadas com internet dedicada e serviços remotos. Tudo isso com um volante que se adapta a sua posição, painel digital de 10,25 polegadas, rack de teto em prata e um sistema de climatização digital com filtro de poeira. Para garantir a segurança, conta com seis airbags.

É um carro que vai bem além do básico, e tem tudo para agradar quem busca um SUV que junte estilo, conforto e tecnologia.