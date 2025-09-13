Novo carro elétrico da BYD quebra recordes de vendas

O superesportivo chinês BYD Yangwang U9 está causando alvoroço no mundo dos carros elétricos. Com quatro motores potentes, esse carro faz de 0 a 100 km/h em impressionantes 2,36 segundos e pode atingir velocidades de até 472,41 km/h, garantindo uma experiência única para os apaixonados por velocidade.

Mas o que realmente chama a atenção nesse modelo é a sua habilidade de “saltar” buracos. Isso ocorre graças a um sistema de suspensão hidráulica superavançado, que ajuda a evitar danos ao veículo ao passar por terrenos irregulares. Uma solução criativa e inovadora!

Motivos por trás da inovação da BYD

A BYD lançou o Yangwang U9 com a intenção de mostrar do que os veículos elétricos são capazes no segmento de superesportivos. Ele conta com motores em cada roda e entrega nada menos que 1.306 cavalos de potência, superando até mesmo clássicos como a Ferrari SF90 Stradale na aceleração. A inclusão de tecnologias como a suspensão hidráulica DiSus-X é uma tentativa clara de otimizar a dirigibilidade e apresentar um novo futuro para a mobilidade.

Tecnologia avançada e funcional

A suspensão DiSus-X é um dos grandes trunfos do U9. Esse sistema é capaz de ajustar dinamicamente cada amortecedor, garantindo uma direção suave e a capacidade de “saltar” buracos. Durante os testes, o carro demonstrou sua habilidade ao pular um obstáculo de 2,5 metros de largura e percorrer 6 metros sem sofrer nenhum dano. Isso é fundamental para preservar a integridade do veículo, especialmente em estradas esburacadas.

Design e estrutura inovadores

O Yangwang U9 não é apenas potente, mas também possui um design inteligente. Feito com materiais leves e duráveis, como fibra de carbono, o carro tem quase 5 metros de comprimento e 2 metros de largura, pesando 2.475 kg. Mesmo com esse peso, ele apresenta tração integral e uma arquitetura de 800V, oferecendo agilidade sem comprometer a segurança. E para quem se preocupa com a autonomia, o U9 pode rodar até 450 km com uma única carga, ideal para aquelas viagens mais longas.

Expectativas para o mercado internacional

Atualmente, o U9 ainda não está disponível no Brasil. Na China, ele tem um preço base de 1,68 milhão de renminbi. As expectativas estão nas alturas, pois esse modelo simboliza a crescente aceitação de carros elétricos ao redor do mundo. Com mais pessoas adotando a mobilidade elétrica, veículos como o U9 começam a brilhar como opções de alto desempenho e design refinado.