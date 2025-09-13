O brasileiro que controla a riqueza nacional

Eduardo Saverin é um nome que ressoa forte no mundo dos negócios digitais. Cofundador do Facebook, sua trajetória tem atraído a atenção de pessoas ao redor do globo. Ele nasceu em São Paulo em 1982 e, em 2004, foi fundamental na criação do Facebook, conseguindo transformar um investimento inicial de mil dólares em algo colossal. Hoje, ele é reconhecido como o brasileiro mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em impressionantes 43 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 232 bilhões de reais.

### Início da trajetória de Saverin

A jornada de Eduardo começou em Harvard, um ambiente repleto de inovação, onde ele conheceu Mark Zuckerberg. Saverin foi essencial nos primeiros passos do Facebook, atuando como diretor financeiro da rede social. Contudo, a parceria trouxe desafios. Em 2005, algumas desavenças resultaram em disputas legais, que acabaram em um acordo confidencial que assegurou seu lugar na história da plataforma.

### Caminho para Singapura e estratégias de investimento

Em 2009, Saverin decidiu se mudar para Singapura em busca de novas oportunidades. Em 2011, sua decisão de renunciar à cidadania americana gerou bastante controvérsia, principalmente por conta das implicações fiscais, já que isso o ajudou a economizar cerca de 700 milhões de dólares em impostos.

Depois de se estabelecer em Singapura, ele fundou a B Capital em 2015, uma empresa de capital de risco focada em startups tecnológicas, especialmente nos mercados emergentes do Sudeste Asiático e na Índia. Saverin optou por viver em um perfil mais discreto, focando seus esforços em investimentos e evitando a exposição na mídia. Sob sua liderança, a B Capital se destacou investindo em setores que vão da tecnologia à saúde, mostrando sua visão de futuro.

### Legado de Saverin

Além de seu papel na fundação do Facebook, Eduardo Saverin construiu um legado importante no setor de tecnologia e investimentos. Ele tem um olhar atento para startups com potencial de mudar suas áreas. A trajetória de Saverin, marcada por investimentos bem-sucedidos e uma atuação estratégica fora dos holofotes, serve de inspiração para empreendedores em todo o mundo. Sua capacidade de se reinventar e liderar continua a influenciar o cenário de negócios, consolidando seu nome entre os grandes influenciadores da sua geração.