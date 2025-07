Stellantis testa sistema híbrido do Pulse em Peugeot e Citroën

Quando a Stellantis anunciou que traria carros híbridos para o Brasil no final do ano passado, a novidade deixou muitos apaixonados por automóveis animados. E não é só a Fiat que vai receber esses modelos. Recentemente, alguns SUVs do grupo foram flagrados sendo testados em Belo Horizonte.

Um perfil no Instagram, o @206projects, conseguiu registrar essas imagens pertinho da fábrica em Betim. Os veículos estavam usando placas verdes, típicas de modelos híbridos, mas sem emblemas na parte traseira. Como esses modelos ainda são novidades, eles devem ter alterações mecânicas discretas, sem grandes mudanças por enquanto.

A novidade mais interessante é o motor 1.0 T200, que é uma verdadeira fita adesiva para vários modelos do grupo. Esse motor pode ser combinado com um sistema híbrido leve (MHEV), que dá aquele empurrãozinho nas arrancadas e em outras situações. O funcionamento é simples: ele une um motor flex a uma unidade elétrica que trabalha com uma pequena bateria de 12V. Isso ajuda a manter a potência em 125 cv na gasolina e 130 cv no etanol, com um torque de 20,4 kgfm. E tudo isso ligado a um câmbio CVT que simula sete marchas, tornando as trocas bem suaves.

Falando em estilo, não espere grandes mudanças visuais. O que se pode notar é a adição do logo “Hybrid” na traseira. Internamente, os carros devem ganhar um painel de instrumentos atualizado, com informações sobre geração de energia e até um economômetro. E a bateria de íon de lítio de 12V, que será colocada sob o banco do motorista, promete ser bem prática.

Quem gosta de dirigir em estrada sabe como esse tipo de tecnologia traz um alívio no bolso em tempos de preços altos de combustíveis. E para os que costumam pegar tráfego pesado, o câmbio inteligente pode fazer toda a diferença na experiência de dirigir.