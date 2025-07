Fiat Titano 2026 tem acessórios Mopar disponíveis no Brasil

A Fiat está apostando alto na personalização da nova Titano 2026, e a galera da Mopar, a marca focada em acessórios do grupo Stellantis, está à frente dessa revolução. Com a produção agora concentrada na Argentina, essa picape média chegou com tudo, oferecendo mais de 40 acessórios pensados para todos os gostos. Seja você um amante do estilo ou alguém que precisa de mais capacidade de carga, a nova Titano promete atender todo mundo.

Um dos pontos altos da linha é o engate para reboque, que suporta até impressionantes 3,5 toneladas. Ideal para quem planeja levar aquela carga extra para a chácara ou até mesmo um trailer. Além disso, temos extensores de caçamba, capotas elétricas, estribos laterais em vários modelos e até carregador sem fio para celular com USB-C. Esses itens são únicos no segmento e mostram que a Fiat quer oferecer realmente algo diferenciado.

Se você curte dar uma “turbinada” no visual do seu carro, vai amar os adesivos personalizados e as molduras cromadas disponíveis. Para aqueles que desejam um toque mais robusto, alargadores de para-lamas e o overbumper tornam a picape ainda mais aventureira. E o melhor de tudo? Esses acessórios podem ser comprados separadamente ou até em pacotes, dependendo de como você usa seu carro.

E para mostrar todas essas novidades, a Fiat criou um show car chamado Titano by Mopar. Baseado na versão Ranch, esse modelo foi elevado em 1,5 polegada e equipado com pneus XBRI 285/65 e rodas aro 18, entre outros acessórios. Uma verdadeira vitrine para inspirar quem está pensando em personalizar sua picape.

Você pode encontrar todos esses acessórios nas concessionárias da Fiat ou na loja oficial da marca no Mercado Livre, facilitando a vida de quem deseja dar aquele upgrade no visual sem precisar sair de casa. A Fiat garante que todos os itens foram desenvolvidos com a expertise da Mopar, garantindo qualidade e compatibilidade. E o melhor: tudo isso mantendo a originalidade e a garantia do veículo.

Além dos novos acessórios, a Titano não deixa a desejar no desempenho. Agora equipada com o motor 2.2 Multijet de 200 cv, promete ser uma opção ainda mais versátil para os fãs de picapes médias. É como ter um carro de trabalho e um modelo personalizado num só, ideal para quem vive na correria do dia a dia ou até para quem busca algo mais estiloso.

A nova Titano 2026 está aqui para provar que não é só mais uma picape, mas sim uma opção completa para quem busca funcionalidade e estilo em um só veículo.