Números consolidados de 21 de julho de 2025

No dia 21 de julho de 2025, a audiência das emissoras de TV apresentou algumas movimentações significativas. O programa Vale Tudo, da Globo, iniciou a semana com uma performance positiva, registrando índices equivalentes aos do Jornal Nacional, um dos programas de maior destaque da emissora.

Por outro lado, o filme O Jogo de Uma Vida, exibido na Sessão da Tarde, obteve a menor audiência do período vespertino, indicando que o público não se interessou pela atração daquela tarde.

A série A Caverna Encantada, que passou a ser exibida em novo horário, também teve um desempenho abaixo das expectativas, alcançando a sua pior média de público desde a estreia.

Enquanto isso, a reprise de Maria do Bairro contribuiu para que o SBT permanecesse na terceira posição entre as emissoras, embora tenha conseguido reduzir a diferença em relação à Record.

Os números consolidativos de audiência dessa segunda-feira foram os seguintes:

Globo:

Hora Um: 4,9

Bom Dia SP: 7,6

Bom Dia Brasil: 9,1

Encontro com Patrícia Poeta: 7,6

Mais Você: 8,0

SP1: 10,6

Globo Esporte: 10,4

Jornal Hoje: 11,3

Edição Especial: História de Amor: 11,9

Sessão da Tarde: O Jogo de Uma Vida: 8,9

SPTV: 12,5

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,4

Êta Mundo Melhor!: 19,4

SP2: 21,4

Dona de Mim: 21,9

Jornal Nacional: 25,2

Vale Tudo: 25,2

Tela Quente: Case Comigo: 15,1

Conversa com Bial: 10,3

Jornal da Globo: 7,3

Dona de Mim (reapresentação): 5,1

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,7

Balanço Geral Manhã II: 2,1

Balanço Geral Manhã SP: 3,0

Fala Brasil: 3,5

Hoje em Dia: 4,1

Balanço Geral SP: 4,9

Igreja Universal: 5,0

Balanço Geral SP: 5,4

O Rico e Lázaro: 4,3

Cidade Alerta: 4,6

Cidade Alerta SP: 8,2

Jornal da Record: 7,7

Paulo, o Apóstolo: 5,4

Reis – A Conquista: 4,9

Doc Investigação: 3,3

Chicago P.D.: 2,5

Jornal da Record 24h: 2,0

SBT:

SBT Manhã: 2,2

Bom dia Esperança: 2,1

SBT Manhã 2ª Edição: 2,2

Bom dia & Cia: 1,8

Primeiro Impacto: 2,5

Alô Você: 3,0

Maria do Bairro: 3,2

A Usurpadora: 3,2

Fofocalizando: 3,4

A Caverna Encantada: 2,2

Chaves: 2,4

Tá na Hora SP: 3,0

SBT Brasil: 4,0

As Filhas da Senhora Garcia: 3,3

Chaves: 2,9

Programa do Ratinho: 4,0

No Alvo: 3,2

The Noite: 2,1

Operação Mesquita: 1,6

SBT Podnight: 1,2

SBT Notícias: 1,3

SBT Manhã Madrugada: 1,9

Band:

Giro de Notícias: 0,1

Valor da Vida: 0,1

AgroBand: 0,2

Bora Brasil SP: 0,3

Bora Brasil: 0,5

Jogo Aberto: 1,5

Jogo Aberto SP: 2,6

Os Donos da Bola: 2,5

Melhor da Tarde: 1,2

Brasil Urgente: 2,7

Brasil Urgente SP: 2,9

Jornal da Band: 3,3

Café com Aroma de Mulher: 1,4

Show da Fé: 0,3

Galvão e Amigos: 0,7

Jornal da Noite: 0,6

Esporte Total: 0,4

Band Esporte: 0,2

RedeTV! e outros:

Fica com a Gente: 0,1

Bola na Rede: 0,1

Elas em Jogo: 0,1

Igreja Universal: 0,0

A Tarde é Sua: 1,1

The Love School: 0,2

Brasil do Povo: 0,7

RedeTV! News: 0,7

Show da Fé: 0,2

Rapidinhas da Fama (Estreia): 0,6

TV Fama: 1,2

Sensacional: 0,7

Companhia Certa: 0,4

Leitura Dinâmica: 0,3

Jogo na Tela: 0,2

Madrugada Animada: 0,0

Esses números representam a medição feita na capital paulista e são fundamentais para entender o desempenho das emissoras e como se movimenta o mercado publicitário na região. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que ajuda a estabelecer a importância relativa de cada programa na grade de programação.