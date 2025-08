Stellantis tem alta de 18% na produção e recorde de exportações

A Stellantis está fazendo bonito por aqui! No primeiro semestre de 2025, a marca produziu nada menos que 403.711 veículos no Brasil, o que representa um crescimento de 18% em relação ao ano passado. Não só isso, mas a empresa também exportou 87.732 unidades, um aumento impressionante de 93%. Esse é o melhor desempenho de exportação da Stellantis desde a sua formação em 2021.

Entre os modelos que brilharam, a Fiat Strada se destacou não apenas como a mais vendida do Brasil, mas também como a campeã de exportações. Foram 20.180 unidades enviadas para fora, um aumento de 118% em relação a 2024. Essa picape, que merece destaque, nasceu em 2020 e é uma das estrelas da linha compacta da Fiat, junto com o Mobi, Argo e Pulse.

Vamos lembrar que quem já passou por estradas de terra ou precisa de um carro que aguente uma carga extra sabe o quanto a Strada é uma escolha certeira. Sua robustez e versatilidade a tornaram um verdadeiro sucesso.

Betim lidera produção nacional e exportações

A fábrica da Stellantis em Betim (MG) é a maior e mais produtiva da América do Sul. Só no semestre, foram 248.935 veículos fabricados, um aumento de 16%. Além de ser a principal base de produção, ela também lidera as exportações com 43.357 unidades embarcadas, crescendo 107% em relação ao ano anterior.

Betim não é só uma fábrica, mas um verdadeiro coração da Fiat no Brasil. Lá, a linha completa da Fiat é produzida, exceto pela picape Toro, que é feita em Goiana. O local também abriga um dos maiores centros de produção de motores da região, com mais de 2,3 milhões de motores Firefly fabricados desde o início das operações.

Goiana mantém alta com foco na linha Jeep e Ram

Em Pernambuco, a fábrica de Goiana também está com tudo. Produzindo 119.131 unidades, a planta teve um crescimento de 12% neste semestre. As exportações também foram animadoras, com 28.656 veículos enviados para fora, um salto de 65% comparado ao ano passado. Essa fábrica é a mais moderna da Stellantis na América do Sul e é responsável por modelos populares como o Jeep Renegade e o Compass.

Quem curte uma picape vai adorar saber que a mais nova criação de Goiana é a picape Ram Rampage, que foi desenvolvida aqui no Brasil. É sempre bom ver nossos talentos automotivos ganhando forma localmente.

Porto Real foi a que mais cresceu e pode ser lar do Avenger

A unidade de Porto Real (RJ) teve um desempenho surpreendente, especialmente nas exportações, que cresceram 122% em relação ao ano passado, com 15.719 veículos enviados. A produção também foi animadora: 35.645 unidades, um crescimento de 60% no semestre.

Essa fábrica é responsável pela linha Citroën no Brasil, incluindo modelos como o C3 e o Aircross. Há rumores de que ela poderá também receber a produção do Jeep Avenger, o que seria uma adição incrível.

Quem já pegou um Citroën sabe o quanto esses carros são confortáveis e práticos, principalmente para o dia a dia nas grandes cidades.

A movimentação da Stellantis mostra que o mercado automotivo brasileiro está em plena expansão, com modelos cada vez mais adaptados ao gosto e à necessidade do consumidor local.