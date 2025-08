Copa Argentina: informações sobre acessos e estacionamento do San Lorenzo

No próximo sábado, o San Lorenzo enfrenta o Tigre nas oitavas de final da Copa Argentina. A partida será realizada no estádio Nuevo Francisco Urbano, que pertence ao Deportivo Morón. Para receber os torcedores do San Lorenzo, a organização já confirmou os acessos e o estacionamento disponível para os fãs da equipe.

Os torcedores do San Lorenzo, conhecidos como “Ciclón”, ocuparão as áreas da Popular Capurro e da Platea Capelli no estádio. O acesso para essas duas áreas será feito pela rua Angelelli, sentido Sul, na esquina com a rua Fray Justo Santa María de Oro.

Além disso, haverá um estacionamento exclusivo para os torcedores do San Lorenzo. Este espaço ficará localizado na interseção entre a rua Fray Justo Santa María de Oro e a rua Manuel Quintana. O estacionamento estará disponível das 14h às 20h e terá uma taxa de R$ 10,00.

O clube recomenda que os torcedores cheguem com antecedência ao estádio. Essa orientação visa minimizar atrasos e garantir uma entrada mais organizada para a partida.