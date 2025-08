Efeitos de engolir chiclete: o que você precisa saber

Quando a gente engole um chiclete, surgem várias dúvidas sobre o que acontece com ele no nosso corpo. A boa notícia é que, ao ser ingerido, o chiclete passa pelo trato digestivo sem se prender em nenhum órgão específico.

A goma do chiclete é feita de elastômeros e resinas, que são super resistentes e não se decompõem facilmente. Mas calma, isso não significa que ele fica ali dentro para sempre. Na verdade, depois de percorrer todo o trato digestivo, o chiclete é expelido intacto nas fezes.

Composição da goma e sua trajetória

Os açúcares e os aromatizantes do chiclete são digeridos normalmente pela saliva e pelos sucos gástricos. Mas a base da goma é um caso à parte. Apesar de ser bem resistente, geralmente ela não causa problemas no nosso sistema digestivo. O corpo lida com ela sem maiores dificuldades.

Quando a ingestão do chiclete pode ser prejudicial?

Engolir chiclete, geralmente, não traz riscos à saúde. No entanto, é bom estar atento, especialmente com as crianças. Se elas ingerirem chiclete em grandes quantidades, podem enfrentar complicações, como obstrução intestinal. Isso acontece porque as massas de goma podem se acumular e bloquear o trato digestivo, o que pode exigir um atendimento médico.

Esclarecendo mitos e falsas preocupações

Muitos mitos cercam a ingestão de chicletes, como a ideia de que ele fica anos parado no estômago ou que pode causar obstruções sérias. Na verdade, o nosso sistema digestivo é capaz de expelir objetos pequenos e flexíveis, como chicletes.

Contudo, em casos de consumo excessivo ou para pessoas que já têm condições gastrointestinais específicas, é preciso um pouco mais de atenção. Pesquisas mostram que o sistema digestivo humano é bastante adaptável. Por isso, a ingestão ocasional de chiclete não traz danos permanentes. É sempre importante evitar excessos, principalmente entre as crianças, para prevenir quaisquer riscos à saúde.