Stellantis supera 3 milhões de unidades em El Palomar

A Stellantis acaba de alcançar um marco incrível na Argentina: sua fábrica de El Palomar chegou à impressionante marca de 3 milhões de veículos produzidos. Mais do que números, isso representa a força da indústria automobilística no país, mostrando o papel fundamental dessa unidade para marcas como Peugeot, Citroën e Fiat. E não podemos esquecer do comprometimento da empresa com inovação, geração de empregos e desenvolvimento na região.

E qual modelo foi o responsável por essa marca especial? O Peugeot 2008, um SUV que reflete o quanto a planta se transformou em um centro moderno e competitivo. Esse carro não é só bonito, mas traz também novas tecnologias, incluindo versões híbridas, e uma maior integração com fornecedores locais. Quem já teve a chance de dirigí-lo sabe como ele combina estilo e praticidade.

Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis na América do Sul, não escondeu a alegria ao falar sobre esse acontecimento. Ele mencionou que a fábrica está entrando em uma nova fase, agora com a produção dos modelos híbridos 208 e 2008, que prometem ser os próximos ícones da marca. E se tem uma coisa que a gente ama, é ver a inovação na estrada.

Martín Zuppi, o presidente da Stellantis Argentina, também celebrou esse momento. Ele lembrou que El Palomar já produziu clássicos como o Peugeot 504 e o Fiat 600. Agora, com os novos modelos, a história dessa fábrica continua a ser escrita com dedicação e tecnologia, tudo isso graças a uma equipe comprometida.

Vale a pena destacar que a planta de El Palomar é um pilar estratégico para a Stellantis na América do Sul. Ela não só é responsável pela produção, mas também gera empregos e fortalece a rede de fornecedores. Esse comprometimento com o crescimento sustentável é um exemplo do que podemos esperar de um futuro mais verde nas estradas argentinas.

Glauber Fullana, vice-presidente de Manufatura da Stellantis, ressaltou que esse resultado é uma grande homenagem ao esforço dos colaboradores. Com esse marco, a companhia reafirma sua liderança na região e continua apostando em inovação e competitividade, garantindo que El Palomar siga como uma referência em produção de veículos na América do Sul. Isso mostra que, mesmo em tempos desafiadores, o amor por carros e a paixão pela engenharia estão mais vivos do que nunca!