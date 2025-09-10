BMW apresenta nova versão acessível do X7 no Brasil por R$ 1 milhão
A BMW acaba de ampliar sua linha X7 no Brasil com a nova versão xDrive40i M Sport. Esse SUV já chega com a tecnologia híbrida leve de 48V, trazendo um toque a mais de eficiência ao desempenho. Produzido lá em Spartanburg, nos EUA, ele se junta ao poderoso X7 M60i V8 no topo da lista de SUVs da marca por aqui. Este modelo combina performance, eficiência e uma lista impressionante de equipamentos.
Sob o capô, o X7 xDrive40i traz um motor de seis cilindros 3.0 M TwinPower Turbo, que, combinado com o sistema híbrido, entrega nada menos que 381 cv. Isso, aliado à tração integral xDrive da BMW e uma transmissão Steptronic de oito velocidades, faz com que ele acelere de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos. Quem já sentiu a adrenalina de acelerar um motor potente, sabe como isso faz diferença!
No visual, o X7 impressa uma presença robusta, com detalhes que chamam atenção. As luzes diurnas em LED são um show à parte, e a grade Iconic Glow, que brilha à noite, é pura sofisticação. Ah, e as rodas de 22 polegadas e o para-choque com entradas de ar esportivas completam esse pacote visual poderoso.
Ao entrar no interior, a atmosfera luxuosa te envolve imediatamente. Mesmo sendo mais acessível que a versão M60i, o X7 xDrive40i não deixa nada a desejar. O painel conta com o BMW Live Cockpit Professional, com duas telas curvadas que somam 12,3” e 14,9”. E os bancos em couro Merino? Um verdadeiro convite ao conforto. Você ainda conta com ar-condicionado de cinco zonas, bancos com ventilação e aquecimento, porta-copos climatizados e um sistema de som Bowers & Wilkins Diamond que é puro luxo.
E não para por aí! Este SUV também vem equipado com tecnologia semiautônoma, incluindo Active Cruise Control com Stop & Go e aquele assistente de estacionamento que ainda salva sua pele com o Reversing Assistant. Para quem não dispensa recursos digitais, a chave virtual Digital Key Plus é compatível com iPhones e Galaxy, permitindo até estacionar seu carro remotamente pelo app My BMW.
Aqui no Brasil, o X7 está disponível em seis cores externas e quatro opções de acabamento interno, sempre com o programa de serviços BMW Service Inclusive (BSI) por três anos ou 40.000 km. E o preço? A partir de R$ 999.950 para a versão xDrive40i M Sport.
Agora vai ser difícil não sonhar acordado, não é?