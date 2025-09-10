Robinho volta ao Santos para jogar com Neymar

Vindo da base do Santos, Robinho Jr. acaba de assinar contrato para integrar a equipe profissional do clube. O garoto foi escolhido pensando no seu potencial e na importância que pode ter para o futuro do time.

Para garantir a permanência do jovem talento, o Santos também alterou a cláusula de rescisão, tornando mais difícil sua saída para outros clubes. Robinho Jr. vai vestir a camisa 7, que pertenceu ao seu pai e que traz tantas memórias para os torcedores santistas. Espera-se que, em 2026, ele decole de vez na carreira.

A expectativa com o jogador

Se algum clube da Europa mostrar interesse em Robinho Jr., que tem contrato até 2027, será necessário desembolsar cerca de 100 milhões de euros — o que equivale a aproximadamente R$ 644 milhões. Essa estratégia visa estimular o desenvolvimento do jogador, que conta com o apoio da comissão técnica.

Atualmente, ele participa dos treinos diários no Santos, convivendo com os demais jogadores do elenco. Em algumas partidas, ele entrou em campo, mas geralmente foi inserido já no final dos jogos. O clube acredita que essa abordagem ajuda o jovem a se integrar, especialmente sob a orientação de Neymar.

Robinho Jr. é visto como uma promessa pelo Santos. Ele é um "Menino da Vila", como carinhosamente o clube e seus torcedores costumam chamar os jovens que vêm da base. Por isso, promovê-lo ao time principal é fundamental, alinhado com a filosofia do clube de investir nos seus garotos.

O novo contrato também representa uma prioridade do Santos para manter Robinho Jr. no elenco, já que o Grêmio havia apresentado uma proposta ao jovem, com uma possibilidade de transferências para a Premier League no futuro, quando ele tiver a idade ideal.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ressaltou a importância do clube em revelar novos talentos: "O Santos tem esse DNA de revelações. As perspectivas para 2026 e as próximas temporadas serão voltadas para ver esses garotos ocupando espaços. O Robinho já tem a alegria do torcedor por ver nele a esperança e a renovação de um passado glorioso."