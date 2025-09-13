Stellantis não lançará Ram 1500 elétrica nos EUA devido à demanda

O mercado de picapes elétricas nos Estados Unidos está passando por um tempestado. A Ram, parte do grupo Stellantis, decidiu cancelar o lançamento da Ram 1500 BEV. A razão? A companhia citou uma demanda abaixo do esperado e as dificuldades que envolvem o segmento de caminhões elétricos de grande porte. Essa situação revela uma mudança maior na indústria automotiva americana, que está reduzindo investimentos em modelos totalmente elétricos.

A Ram 1500 BEV, que era chamada de Ramcharger, prometia um motor elétrico robusto de 672 cv, com torque impressionante e autonomia de até 800 km. Era um sonho para muita gente, fiel aos conceitos de potência e capacidade, reboque de até 3,4 toneladas! Porém, mesmo com números esses tão tentadores, o interesse não foi suficiente para manter o projeto de pé.

A Stellantis já havia adiado a produção da picape duas vezes, e a expectativa inicial era de que ela chegasse ao mercado no final de 2024. Essa nova decisão deixa claro que o setor de picapes elétricas ainda está em uma fase bem instável, mesmo com modelos como a Ford F-150 Lightning e a Tesla Cybertruck tentando garantir seu espaço.

Mas calma, nem tudo está perdido. A Ram não está desistindo de inovar e vai seguir em frente com uma versão híbrida da picape. Agora chamada de Ram 1500 REV, ela será equipada com motor a combustão e elétrico e está prevista para chegar em 2026. Para quem busca um bom desempenho e um alcance que não decepciona, essa pode ser uma boa opção.

A mudança de estratégia da Stellantis chega em meio a uma reestruturação da empresa nos EUA, onde o novo CEO, Antonio Filosa, está revisando as iniciativas do seu antecessor. A ideia é tomar decisões mais conservadoras e focar em resultados que realmente tragam lucro, especialmente agora que o mercado de elétricos está desacelerando.

Outro ponto importante é a preferência dos consumidores americanos. Muitos motoristas ainda preferem as picapes movidas a gasolina, com receio em relação à autonomia e limitações de reboque que os elétricos podem trazer. Juntando isso à redução de incentivos financeiros para a eletrificação, a aceitação de veículos elétricos está muito abaixo do esperado.

Para a Stellantis, o cancelamento da Ram 1500 BEV reflete uma abordagem mais cautelosa em relação à eletrificação. Ao contrário da concorrente GM, a marca continua a investir de forma moderada, mantendo motores tradicionais como o V8 HEMI e adaptando seus lançamentos à realidade do mercado americano — uma jogada para garantir que, ao menos por enquanto, a paixão por motores a combustão ainda não vai embora tão cedo.