Tarifas mexicanas sobre a China afetam Tesla e BYD

O México está tramando uma mudança significativa no mercado automotivo que pode afetar a vida de muita gente — e eu não estou falando só de quem é fã de carros elétricos. O governo mexicano decidiu que vai aplicar tarifas sobre produtos chineses, incluindo, adivinha só, veículos elétricos! Essa medida já está gerando uma quantidade considerável de tensão com a China e pode impactar profundamente marcas como Tesla e BYD, que estão na crista da onda dos elétricos.

A proposta é de uma tarifa de 50%! Isso significa que os carros elétricos importados da China, que não têm acordo de livre comércio com o México, ficariam muito mais caros. Para as empresas que fazem esses carros, como a BYD e a Tesla, isso pode significar preços nas alturas e menos competição no mercado. Quem já passou pela experiência de escolher um carro importado sabe que esses preços altos não ajudam em nada, né?

E falando em números, em 2024, a BYD vendeu cerca de 40.000 veículos elétricos no México, o que representa quase metade do mercado local. Isso é bastante coisa! Enquanto isso, a Tesla depende da sua fábrica em Xangai para manter as vendas com preços mais competitivos. No entanto, muitos planos de montagem de fábricas no México acabaram sendo adiados ou até cancelados por conta de incertezas políticas e econômicas. A BYD desistiu da ideia, e a Tesla também teve que colocar sua planta no México “na gaveta”.

A presidente Claudia Sheinbaum disse que a intenção realmente é proteger a indústria nacional, mas sem ter como alvo algum país em específico. O México, segundo ela, tem um bom relacionamento com a China e deseja continuar essa parceria comercial. Olha só que interessante: enquanto isso, o governo chinês já criticou essa proposta, alegando que pode afetar a confiança dos investidores e o ambiente de negócios. Eles até sugeriram que o México reavalie essa postura.

Uma coisa importante para quem acompanha o mercado é que as montadoras norte-americanas, como GM, Ford e Stellantis, não vão sofrer com essa tarifa. Isso porque, lá em 2003, foi decretado que veículos produzidos no México pudessem ser importados sem taxas. Para esses caras, essa medida pode ser uma ótima oportunidade para fortalecer sua posição no mundo dos elétricos.

Agora, não são só os chineses que estão de olho nessa situação. A Coreia do Sul também começou a abrir negociações com as autoridades mexicanas. A Câmara de Comércio México-China fez um apelo para reconsiderar essas tarifas, destacando que isso pode colocar em risco a competitividade e o crescimento da mobilidade elétrica no país. E por falar em mercado, o México é um grande exportador de carros para os EUA, além de importar centenas de milhares de veículos a cada ano.

A proposta ainda está em discussão no Congresso mexicano, e o setor automobilístico está prestando atenção e contando os possíveis impactos nas exportações e nos preços dos veículos elétricos. Alguns especialistas acreditam que isso pode ajudar a equilibrar a produção interna, mas também pode gerar uma baita dor de cabeça nas relações comerciais e influenciar decisões de investimento no país. É sempre um jogo delicado, e quem ama dirigir com certeza vai acompanhar tudo isso de perto.