Volkswagen Tera se aproxima de superação do T-Cross em setembro

O Volkswagen Tera está prestes a se tornar o SUV mais vendido da marca aqui no Brasil. Esse modelo chegou com tudo e já começa a impactar as vendas do T-Cross, que era o favorito absoluto até agora. Em poucos dias, o Tera conseguiu se destacar e, de acordo com os números, isso promete esquentar ainda mais a disputa no mercado.

O T-Cross, o campeão de vendas de 2025, está começando a perder seu brilho. Recentemente, ele caiu para a terceira posição em setembro, enquanto o Tera desponta como um concorrente forte. Embora a corrida ainda esteja acirrada, parece que o T-Cross pode acabar perdendo não só essa posição como também a liderança.

E falando em números, a Fenabrave reportou que o Tera vendeu cerca de 2.600 unidades até o dia 12 de setembro. Isso representa um baita salto de 38% em relação a agosto e já o coloca entre os cinco SUVs mais vendidos do Brasil neste mês. No total de 2025, o modelo soma 12.751 emplacamentos, o que é um número bem expressivo.

Atualmente, o Tera está na quarta posição entre os SUVs, superando o Chevrolet Tracker, que ficou em quinto lugar com 2.551 unidades vendidas. E adivinha? O T-Cross ainda é o SUV mais vendido da Volkswagen, mas a diferença de volume de vendas entre os dois é de apenas 24 unidades — 2.624 para o T-Cross contra 2.600 do Tera.

Entre todos os SUVs, quem lidera, por enquanto, é o Toyota Corolla Cross, com 3.191 unidades emplacadas. Em seguida vem o Hyundai Creta, com 2.784 vendas.

Agora, sobre as motivações que tornam o Tera tão atraente: ele oferece duas opções de motor. A versão de entrada, chamada MPI MT, traz um motor 1.0 aspirado com 84 cv, ideal para quem busca economia, como empresas e quem precisa de um SUV para a frota. Já para quem procura um pouco mais de adrenalina e conforto, a versão TSI MT vem equipada com um motor 1.0 turbo de 116 cv e um acabamento mais caprichado. Essa versão é capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos com câmbio manual e 11,7 segundos na versão automática.

Entre os itens de série, o Tera não economiza. Ele possui frenagem autônoma de emergência, um sistema multimídia VW Play com uma tela de 10,1”, APP-Connect, seis airbags (frontais, laterais e de cortina), ar-condicionado com purificador, quatro alto-falantes e ajustes no banco do motorista e na coluna de direção que agradam bastante quem busca conforto ao volante.

Não dá pra negar, esse novo SUV da Volkswagen promete dar muito o que falar!