Stellantis convoca recall de Peugeot 2008 e Citroën C3

Peugeot 2008 tem preços atualizados para CNPJ em agosto; veja a tabela
Crédito da imagem: Paris Rio de Janeiro, RJ

A Stellantis deu o sinal verde para três campanhas de recall, começando dia 25 de agosto de 2025. Esse movimento envolve as marcas Peugeot, Fiat e Citroën e, claro, o principal foco é garantir a segurança e o bom desempenho dos veículos.

Para quem tem uma picape Fiat Titano dos modelos 2024 e 2025, é bom ficar atento. A montadora vai instalar uma proteção no chicote central dianteiro e, se necessário, vai fazer um reparo nesse componente. Isso acontece porque um atrito pode causar problemas sérios, como um princípio de incêndio ou o acionamento involuntário dos airbags laterais e de cortina. O reparo não deve demorar mais que uma hora, então, uma passada na concessionária não deve atrapalhar tanto o seu dia.

Falando dos modelos Peugeot 2008 (2025) e Citroën Basalt e C3 Aircross (2025), a história é um pouco diferente. Aqui, o problema está no coletor de admissão, que pode entupir e gerar evaporação de gases. Não se preocupe, isso não representa um risco direto para quem está a bordo, mas pode afetar as normas ambientais. A troca do componente leva cerca de quatro horas e deve ser feita com agendamento. Para os interessados, os chassis do Peugeot vão de SG559007 a SG576773, enquanto os números do Citroën variam entre SB547003 a SB547150 para o Basalt e de SB546266 a SB546303 para o C3 Aircross.

Se você está nessa lista, vale a pena dar uma conferida. Além de evitar problemas futuros, ainda garante que seu carro fique em conformidade com todas as exigências técnicas e de segurança. E o melhor: todos esses serviços são gratuitos, o que é uma boa dica para quem quer evitar um rombo no bolso.

Por fim, para mais detalhes, é só acessar os sites oficiais da Fiat, Peugeot e Citroën, ou entrar em contato com os canais de atendimento. Afinal, manter seu carro em dia é sempre um ótimo investimento.

