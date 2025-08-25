Carros mais vendidos na Itália em julho

Com as vendas de carros novos em queda pela terceira vez consecutiva, a Itália não anda muito animada. Em julho, foram apenas 118.493 unidades vendidas, uma redução de 5,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o número foi de 124.871. No total deste ano, o acumulado chega a 973.396 veículos, com uma queda de 3,8%.

Para quem gosta de números, é interessante saber que esse desempenho representa cerca de 263 mil unidades a menos do que em 2019, o famoso "período pré-pandemia". No entanto, alguma coisa boa aconteceu no top 5: a Fiat, líder em vendas, viu suas unidades subir para 11.061, aumentando sua participação em 1,1 ponto percentual. Outra novidade: a BMW entrou no top 5 pela primeira vez, vendendo 6.063 veículos.

Dá para perceber que algumas marcas estão mais em alta que outras. Por exemplo, a Dacia teve sua estrela apagada com o Sandero, que caiu de 5.925 para 4.371 unidades, uma queda de mais de 26%. Já o Duster, que continua a agradar, subiu quase 17%. E não podemos esquecer da BYD, que, mesmo sendo novata, garantiu 1.967 vendas e fez sua estreia no top 20.

Top 5 de Vendas na Itália – Julho de 2025

Aqui está como ficou a lista das marcas em julho:

Fiat – 11.061 unidades (9,3% do total) Toyota – 9.035 unidades (7,6% do total) Dacia – 8.763 unidades (7,4% do total) Volkswagen – 8.246 unidades (7,0% do total) BMW – 6.063 unidades (5,1% do total)

O que chama atenção é que, apesar da queda geral, a BMW manteve um crescimento de 5,2% em relação ao ano passado. Isso mostra que tem gente apostando forte na marca, especialmente em modelos como o X5.

Modelos Mais Vendidos – Julho de 2025

Agora, vamos falar dos modelos. No pódio, quem levou a melhor foi:

Fiat Panda – 7.860 unidades (um clássico que não sai de moda) Dacia Sandero – 4.371 unidades Dacia Duster – 3.651 unidades Jeep Avenger – 3.519 unidades Toyota Yaris Cross – 3.334 unidades

O Panda, como sempre, está no coração dos italianos. E olha só, o Sandero não está fazendo bonito com uma queda de 26%. Em contrapartida, o Duster se mostrou uma boa escolha, subindo 16,9%. O Jeep Avenger também conquistou seu espaço, mostrando que a marca tem se acertado com os consumidores.

No fim das contas, as mudanças nas vendas de automóveis na Itália tornam o cenário bastante interessante. A paixão por carros continua forte, com os modelos sendo cada vez mais adaptados às necessidades do dia a dia, seja nas ruas movimentadas de Roma ou nas esplêndidas estradas do interior. Agora, é acompanhar como esse tradicional mercado automotivo se comporta nos próximos meses.