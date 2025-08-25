Mundo Automotivo

Carros mais vendidos na Itália em julho

Veja quais foram os carros mais vendidos da Itália em julho
Com as vendas de carros novos em queda pela terceira vez consecutiva, a Itália não anda muito animada. Em julho, foram apenas 118.493 unidades vendidas, uma redução de 5,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o número foi de 124.871. No total deste ano, o acumulado chega a 973.396 veículos, com uma queda de 3,8%.

Para quem gosta de números, é interessante saber que esse desempenho representa cerca de 263 mil unidades a menos do que em 2019, o famoso "período pré-pandemia". No entanto, alguma coisa boa aconteceu no top 5: a Fiat, líder em vendas, viu suas unidades subir para 11.061, aumentando sua participação em 1,1 ponto percentual. Outra novidade: a BMW entrou no top 5 pela primeira vez, vendendo 6.063 veículos.

Dá para perceber que algumas marcas estão mais em alta que outras. Por exemplo, a Dacia teve sua estrela apagada com o Sandero, que caiu de 5.925 para 4.371 unidades, uma queda de mais de 26%. Já o Duster, que continua a agradar, subiu quase 17%. E não podemos esquecer da BYD, que, mesmo sendo novata, garantiu 1.967 vendas e fez sua estreia no top 20.

Top 5 de Vendas na Itália – Julho de 2025

Aqui está como ficou a lista das marcas em julho:

  1. Fiat – 11.061 unidades (9,3% do total)
  2. Toyota – 9.035 unidades (7,6% do total)
  3. Dacia – 8.763 unidades (7,4% do total)
  4. Volkswagen – 8.246 unidades (7,0% do total)
  5. BMW – 6.063 unidades (5,1% do total)

O que chama atenção é que, apesar da queda geral, a BMW manteve um crescimento de 5,2% em relação ao ano passado. Isso mostra que tem gente apostando forte na marca, especialmente em modelos como o X5.

Modelos Mais Vendidos – Julho de 2025

Agora, vamos falar dos modelos. No pódio, quem levou a melhor foi:

  1. Fiat Panda – 7.860 unidades (um clássico que não sai de moda)
  2. Dacia Sandero – 4.371 unidades
  3. Dacia Duster – 3.651 unidades
  4. Jeep Avenger – 3.519 unidades
  5. Toyota Yaris Cross – 3.334 unidades

O Panda, como sempre, está no coração dos italianos. E olha só, o Sandero não está fazendo bonito com uma queda de 26%. Em contrapartida, o Duster se mostrou uma boa escolha, subindo 16,9%. O Jeep Avenger também conquistou seu espaço, mostrando que a marca tem se acertado com os consumidores.

No fim das contas, as mudanças nas vendas de automóveis na Itália tornam o cenário bastante interessante. A paixão por carros continua forte, com os modelos sendo cada vez mais adaptados às necessidades do dia a dia, seja nas ruas movimentadas de Roma ou nas esplêndidas estradas do interior. Agora, é acompanhar como esse tradicional mercado automotivo se comporta nos próximos meses.

