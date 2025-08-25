Maiores touros do mundo têm brasileiros; confira a lista

Notícias

Descubra quais são os maiores touros do mundo, com recordes de peso e altura que impressionam em feiras e no Guinness World Records.
Descubra quais são os maiores touros do mundo, com recordes de peso e altura que impressionam em feiras e no Guinness World Records. Imagem: Divulgação

Os maiores touros do mundo estão espalhados pelo Canadá, Estados Unidos e Brasil, e não é para menos: esses gigantes impressionam tanto pelo tamanho quanto pelo peso. O Guinness World Records reconhece Beef, um touro canadense da raça Holstein, como o recordista atual, com quase 2 metros de altura.

Além de Beef, outros inspirações como Romeo e Tommy já brilharam nesse cenário de grandiosidade. E aqui no Brasil, por exemplo, Hudson e Hércules conquistaram os holofotes em eventos importantes nos últimos anos. Esses animais não encantam apenas pela estatura notável, mas também pela sua relevância genética e pela curiosidade que geram entre as pessoas.

Os touros costumam ser estrelas em feiras e eventos, atraindo olhares admirados. Isso demonstra o quanto a pecuária tem avançado nos últimos anos, tanto em termos de nutrição quanto em manejo e genética. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre esses impressionantes seres.

Beef: o recordista mundial

Beef, criado em Alberta, no Canadá, é o grande detentor do título de maior bovino vivo. Ele tem 1,95 metro de altura e pesa 1.133 quilos. Sua tutora conta que as reações das pessoas ao vê-lo levantando-se são sempre de surpresa. Para manter seu porte, ele se alimenta de alfafa premium, capim e feno.

Tommy: o gigante suíço-americano

No Guinness, um destaque em 2023 foi Tommy, um touro da raça Brown Swiss, originário da Suíça. Com 1,87 metro de altura e pesando 1.360 quilos, ele foi criado em Massachusetts, nos Estados Unidos. Sua dieta é bem variada, incluindo maçãs, grãos e feno, tudo para garantir a energia necessária para seu grande porte.

Romeo: o antecessor de Beef

Antes de Beef assumir o título, o recorde era de Romeo, também da raça Holstein. Criado em um santuário no Oregon, ele atingiu a marca de 1,94 metro de altura. Sua alimentação inclui cerca de 45 quilos de feno e até 7 quilos de grãos por dia, sem contar as frutas que ele adora, como maçãs e bananas. E para matar a sede, consome uma banheira inteira de água diariamente!

Hudson: o bicampeão da Expointer

E o Brasil não fica para trás! Na Expointer 2024, que aconteceu em Esteio (RS), o touro Hudson da Boa Esperança foi eleito o mais pesado da feira pelo segundo ano consecutivo. Em 2023, ele já havia impressionado ao pesar 1.410 quilos, e em 2024 aumentou para 1.450 quilos. Hudson é da raça Limousin e é filho do touro Duvalier.

Hércules: o gigante catarinense

Outro destaque nacional é Hércules, ou PVT 115 MR Falcão, um touro da raça Brahman. Em 2024, ele foi reconhecido como o mais pesado da raça no Brasil, atingindo 1.362 quilos, e atualmente pesa 1.455 quilos. Criado em Içara (SC), o proprietário dele, Adilor Pedro Viana, destacou a importância da genética para o porte impressionante do animal.

A importância desses gigantes

Esses maiores touros do mundo são mais do que simples recordistas; eles simbolizam a evolução da pecuária moderna. Cada conquista reflete os avanços nas áreas de nutrição, manejo e genética bovina. A fascinação que esses animais geram em feiras e ao redor do mundo estreita o laço entre a tradição rural e a curiosidade popular.

Beef, Tommy, Romeo, Hudson e Hércules estão, sem dúvida, escrevendo a história da pecuária, reafirmando a importância do Canadá, Estados Unidos e Brasil quando o assunto é tamanho e peso de touros.

