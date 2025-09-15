Estreia de Rubi no SBT registra apenas 2 pontos de audiência

A novela mexicana Rubi estreou sua quarta reprise na noite de segunda-feira, 15 de setembro, em um cenário de baixa audiência no SBT. Segundo dados preliminares do Ibope, o primeiro capítulo da trama registrou somente 2 pontos na Grande São Paulo. Este número é o mesmo que a emissora vinha obtendo com a atração infantil A Caverna Encantada, que ocupava o mesmo horário.

Antes da chegada de Rubi, a faixa de novelas mexicanas foi fechada pela novela Maria do Bairro, que alcançou picos de 3,5 pontos na audiência. Para se ter uma ideia, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo, um dado importante para as empresas que investem em publicidade.

A novela Rubi, que estreou pela primeira vez no Brasil em 2004, é uma das produções mais emblemáticas da dramaturgia mexicana. A história gira em torno de Rubi Pérez, uma jovem ambiciosa que usa sua beleza para conquistar riqueza e poder, enquanto destrói relacionamentos e manipula os homens ao seu redor. Esta trama fez de Bárbara Mori uma estrela internacional, consolidando sua carreira como uma das atrizes mais conhecidas da televisão latino-americana.

Vale destacar que esta é a quarta vez que Rubi é reprisada no Brasil. Em suas outras exibições, a novela alcançou altos índices de audiência. No entanto, esta nova reprise encontra um ambiente diferente, com mais concorrência no horário e mudanças nos hábitos dos telespectadores. Com a baixa audiência registrada, há um certo alvoroço nos bastidores do SBT, que espera que o prestígio de Rubi ajude a reverter essa situação e impulsione a audiência da faixa dedicada às novelas mexicanas em 2025.