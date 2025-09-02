Mundo Automotivo

BYD Seal 06 DM-i Wagon chega à Europa no Salão de Munique

BYD Seal 06 DM-i Wagon estreia na Europa durante o Salão de Munique 2025
Enquanto os SUVs estão por todo lado, a BYD decidiu seguir um caminho bem diferente: as peruas. No dia 8 de setembro, a marca chinesa vai deixar a gente de queixo caído ao apresentar a Seal 06 DM-i Wagon durante o Salão de Munique 2025. Este modelo híbrido plug-in promete unir eficiência, espaço e um design arrojado em uma única experiência de condução.

Já vendida lá na China, a Seal 06 parte de 109.800 yuans (aproximadamente R$ 83,7 mil) na versão Noble e pode chegar até 129.800 yuans (cerca de R$ 99 mil) na versão Flagship, que vem com mais autonomia elétrica. A grande expectativa agora é sua chegada à Europa, mais um capítulo nessa jornada global da marca.

Design Que Encanta

O visual é uma verdadeira obra de arte. A estética “Marine” traz faróis de LED que se destacam, lanternas traseiras únicas e maçanetas embutidas, tudo isso em um perfil elegante. E as dimensões? Impressionantes: 4,85 m de comprimento, 1,89 m de largura e um entre-eixos de 2,79 m. Para quem busca estabilidade e desempenho, o coeficiente aerodinâmico de 0,284 é o que a gente precisa para sentir segurança nas estradas.

Interior Cheio de Tecnologia

Dentro da Seal 06, você vai encontrar uma cabine repleta de tecnologia. Nas versões mais simples, a tela central é de 12,8” e o painel digital tem 8,8”. Não podemos esquecer dos seis airbags, além de bancos com aquecimento e ventilação, algo que todo motorista adora, principalmente em dias mais frios. Para quem optar pelas versões top de linha, a tela de 15,6” e os sete airbags são o padrão, oferecendo ainda um sistema DiSus-C e teto solar panorâmico para curtir o dia.

Praticidade em Primeiro Lugar

Um dos destaques da Seal 06 DM-i é o seu porta-malas, que impressiona com 670 litros de capacidade. Se você precisar de mais espaço, pode chegar até 1.535 litros com os bancos rebatidos. E tem mais: essa perua conta com um refrigerador interno e a função Vehicle-to-Load (V2L), que permite fornecer energia para dispositivos externos. Imagina que prático fazer um piquenique na estrada! Ah, e as câmeras panorâmicas de série ajudam a manobrar com mais facilidade, especialmente em estacionamentos apertados.

Motorização para Atraí Todos

Sob o capô, a Seal 06 DM-i não decepciona. O sistema híbrido plug-in de quinta geração oferece duas opções de motorização: uma com 120 kW e autonomia elétrica de 80 km, e outra poderosa com 160 kW e 150 km de autonomia. O tanque de 65 litros e a capacidade de carregar as baterias de 30% a 80% em apenas 25 minutos garantem uma autonomia total de incríveis 2.000 km. Não seria ótimo fazer uma viagem longa sem preocupação com recarga?

Com essa nova perua, a BYD está claramente se posicionando no mercado global de híbridos. Ela entra no ringue com competidores como o Zeekr 001, o Nio ET5 Touring e o Denza Z9 GT, trazendo uma mistura incrível de espaço, tecnologia e eficiência para quem busca algo além dos SUVs tradicionais. Para todos nós, fãs de automóveis, essa é uma novidade que promete revolucionar o mercado.

