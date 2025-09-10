Shineray lança SBM 150 no Brasil para concorrer com Honda

O mercado de motocicletas street no Brasil está prestes a ganhar uma nova integrante com a chegada da Shineray SBM 150. Esse modelo chega para brigar com nomes conhecidos, como Honda e Yamaha, oferecendo um design moderno, um bom conjunto de equipamentos e um preço que promete ser bem competitivo. Isso é excelente para quem busca uma opção que una economia e desempenho no dia a dia.

Thomas Medeiros, diretor da Shineray do Brasil, fez o anúncio e destacou que a marca está focada em oferecer opções mais atraentes ao consumidor. A SBM 150 foi desenvolvida em parceria com a QJ Motor, uma empresa chinesa que trouxe muita tecnologia para essa moto. Essa interação mostra o empenho da Shineray em se estabelecer ainda mais no mercado brasileiro.

A Shineray SBM 150 vem com um motor de 150 cm³, que entrega até 12,2 cv. Um ponto positivo é que tanto as rodas dianteira quanto a traseira têm freios a disco, além de um sistema ABS de canal único na frente. Para quem costuma rodar pela cidade, ter faróis e setas em LED garante melhor visibilidade e segurança, principalmente nos momentos de baixa luz. O tanque comporta 16 litros, proporcionando uma autonomia bacana para quem faz longos trajetos.

Com essas características, a SBM 150 entra na briga com motos bem consolidadas, como a Honda CG 160 Titan e a Yamaha FZ15. O foco na eficiência mecânica e no custo-benefício deve atrair muitos motociclistas que buscam um modelo acessível e confiável. A proposta da Shineray é trazer uma alternativa completa, sem deixar a desejar em desempenho.

Embora a gente ainda não tenha a data exata do lançamento e o preço, o que se espera é que a SBM 150 chegue com um preço atrativo. Essa jogada deve esquentar ainda mais a competição entre as principais fabricantes da categoria, colocando as motos tradicionais à prova.

O cenário para motos street no Brasil está em expansão, e a chegada da SBM 150 é um passo importante para a Shineray. Isso mostra que a movimentação no mercado está aquecida, sempre buscando atendar a demanda por opções acessíveis e práticas. Para quem curte pegar a estrada ou resoluções mais ágeis para o dia a dia, essa novidade promete ser um investimento a ser considerado.