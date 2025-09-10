Novo SUV da marca vai além de um mini-Classe G

O Classe G da Mercedes-Benz é um verdadeiro ícone automotivo. Desde suas origens como um veículo militar destinado a aventuras off-road, ele se transformou em um símbolo de status e sofisticação, conquistando garagens de celebridades e executivos ao redor do mundo.

Agora, a marca está apresentando uma versão “irmã menor”, carinhosamente chamada de Baby G. O objetivo é manter a essência do Classe G, mas criar um SUV que tenha sua própria identidade. Desde seu anúncio em 2023, o Baby G tem gerado uma onda de especulações e, aos poucos, a Mercedes começa a revelar mais detalhes sobre esse novo membro da família.

No Salão de Munique de 2025, o presidente da Mercedes-Benz, Ola Källenius, confirmou que os primeiros protótipos estão quase prontos para o teste nas ruas. Em meio a esse evento, foi mostrado um teaser onde o Classe G e o Baby G aparecem lado a lado, evidenciando a conexão entre eles, mas também enfatizando que o desenvolvimento é totalmente novo.

Källenius comentou sobre a exclusividade do projeto: “O G é um carro muito especial e autêntico, e o Mini G também precisa ser. Por isso não posso usar uma plataforma existente, tenho que criar uma própria.” Isso deixa claro que o Baby G não será apenas uma versão reduzida do Classe G, mas sim um SUV com características próprias, sem perder a robustez que fez o Classe G ser tão respeitado nas trilhas.

Markus Schäfer, o chefe de operações da Mercedes, explicou que esse novo modelo terá uma carroceria sobre chassi, uma escolha que promete garantir toda a força necessária para encarar aventuras off-road. Quem já teve a chance de levar um 4×4 para explorar a natureza sabe como uma estrutura sólida faz toda a diferença.

Outro ponto que chamou atenção foi a busca por exclusividade. Segundo Schäfer, nem as maçanetas serão herdadas de outros modelos. Cada detalhe do Baby G será pensado para refletir o DNA da família G, tornando-o não só um SUV diferente, mas uma nova experiência para os fãs da marca.

E tem mais! Ao contrário do Classe G, que atualmente oferece opções a combustão e elétricas, o Baby G nascerá com um motor apenas elétrico. A previsão é que ele utilize uma configuração parecida com a do GLC, com uma bateria de cerca de 94 kWh, podendo chegar a impressionantes 483 cv. Isso coloca o Baby G num patamar competitivo no mercado de SUVs elétricos premium, que está crescendo rápido na Europa e ganhando força em outros lugares, como aqui no Brasil.

Quanto ao lançamento, a previsão é para 2026, com vendas começando no final do ano ou início de 2027. Os preços devem variar entre US$ 55 mil (aproximadamente R$ 299.200) e US$ 65 mil (cerca de R$ 353.600), colocando-o como uma porta de entrada para a família G.

Com cada detalhe cuidadosamente pensado, o Baby G promete não só honrar seu legado, mas criar a sua própria história nas estradas e fora delas.