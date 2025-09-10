Avanço científico pode tornar possível respirar em Marte

Pesquisadores da Universidade de Surrey, no Reino Unido, deram um passo importante na busca por soluções contra as mudanças climáticas. Eles criaram uma tinta inovadora que não só ajuda a capturar dióxido de carbono (CO₂), mas também gera oxigênio de maneira natural. Chamadas de “Green Living Paint”, essa tinta promete transformar espaços urbanos e trazer benefícios ambientais significativos.

A grande sacada da tinta é o uso da bactéria Chroococcidiopsis cubana, que vive em ambientes desérticos e é capaz de realizar fotossíntese. Recentemente, a eficácia dessa tinta foi confirmada em testes, e as possibilidades que ela oferece para a redução das emissões de gases do efeito estufa são bastante promissoras.

O que se sabe sobre a “Green Living Paint”?

A “Green Living Paint” se destaca por sua capacidade de transformar qualquer superfície pintada em um agente ativo que beneficia o meio ambiente. Usando um biorrevestimento com bactérias vivas, a tinta absorve CO₂ do ar e libera oxigênio. Essa abordagem é uma forma natural e sustentável de lidar com os impactos das mudanças climáticas, especialmente nas cidades grandes, onde a qualidade do ar é uma preocupação constante.

O poder das bactérias do deserto

No coração dessa tinta está a Chroococcidiopsis cubana, uma cianobactéria incrível que sobrevive em condições extremas, como calor intenso e falta de água. Isso significa que a tinta pode funcionar mesmo em ambientes urbanos desafiadores. Nos testes realizados, as bactérias conseguiram produzir 0,4 gramas de oxigênio por grama de biomassa a cada dia, enquanto absorviam carbono. Isso mostra o quanto a tinta pode ser uma ferramenta eficaz na luta contra as mudanças climáticas.

E não para por aqui! A capacidade dessa bactéria de prosperar em ambientes hostis levanta até mesmo a possibilidade de sua aplicação em lugares como Marte, despertando o interesse de futuros colonizadores do planeta vermelho, como Elon Musk. Claro que essa ideia ainda precisa de mais estudos para ser confirmada.

Potenciais aplicações da “tinta viva”

As oportunidades de uso da “Green Living Paint” são amplas. Imagine os edifícios das cidades tornando-se aliados na remoção de CO₂ do ar. Pintar estruturas urbanas com essa tinta pode ajudar a reduzir a pegada de carbono, transformando imóveis em autênticos pulmões urbanos.

Os pesquisadores estão animados e planejam conduzir mais testes para assegurar a eficácia e segurança da tinta em larga escala. As expectativas são altas para que a “Green Living Paint” possa ser uma solução viável para cidades que buscam diminuir seus impactos no meio ambiente e melhorar a qualidade do ar.