Shangjie H5 traz tecnologia autônoma da Huawei e SAIC

A nova marca Shangjie, fruto da parceria entre a SAIC Motor e a Huawei, está prestes a acirrar a concorrência no mercado automotivo. Eles apresentaram o H5, um SUV que não só promete um design moderno, mas também vem com tecnologia de ponta, que deve chamar a atenção de quem é apaixonado por carros.

Com lançamento previsto para o outono na China, o H5 entra na briga no segmento de SUVs médios, algo que está em alta por aqui também. E o preço? Deve ficar em torno de 200 mil yuan, que dá cerca de R$ 140 mil. Por esse valor, é quase como se fosse um convite para dar uma conferida no que esse modelo tem a oferecer.

Dá uma olhada no visual. O H5 tem faróis afilados, uma grade inferior trapezoidal e um sensor LiDAR no teto — aquela tecnologia que promete revolucionar a direção autônoma. E ainda tem aqueles toques de sofisticação, como as molduras cromadas nas janelas e lanternas traseiras que se conectam. Se você é do tipo que não deixa passar um detalhe, vai notar que as rodas vêm em duas versões: cinco raios ou múltiplos raios. E embora a moda das maçanetas retráteis tenha conquistado muitos, o H5 mantém as convencionais.

Quando o assunto é tecnologia, o sistema de condução assistida Qiankun ADS 4.0, desenvolvido pela Huawei, é um dos grandes destaques. Na versão Ultra, o H5 promete dirigir sozinho em rodovias, utilizando uma tecnologia de Nível 3. Imagine como seria relaxante dirigir, mesmo que só em trechos mais tranquilos da estrada, com essa assistência!

A Huawei garante que esse ADS 4.0 é baseado em um modelo de comportamento mundial, o que pode aumentar a eficiência do tráfego em até 20%. Essa é uma proposta bem interessante, não acha? E, para quem se preocupa com a conectividade, o interior do H5 contará com o sistema HarmonyOS. Isso significa mais integração entre telas e comandos de voz, criando uma experiência mais fluida na hora de controlar tudo dentro do carro.

O lançamento do H5 marca o início da trajetória da Shangjie no mercado, que faz parte de um investimento de impressionantes 6 bilhões de yuan (ou R$ 4,2 bilhões). Eles estão apostando forte nas estruturas industriais mais avançadas da SAIC, além de fazer parte da aliança HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), que inclui diversas outras marcas.

Com o foco em oferecer tecnologia a preços mais acessíveis, a Shangjie sabe que está mirando em um segmento que representa uma parte significativa das vendas de veículos na China. O H5 vai encarar concorrentes de peso, como Nissan e Audi, que também estão investindo em novos modelos tecnológicos. É bem animador ver como as montadoras estão se movimentando, não é?