Expocrato 2025 inicia com previsão de R$ 140 milhões em negócios

A 72ª edição da Expocrato foi oficialmente inaugurada ontem no município do Crato, na região do Cariri, Ceará. Este evento, que é o maior do setor agropecuário no Norte e Nordeste do Brasil, ocorre no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti e espera movimentar cerca de R$ 140 milhões em negócios até o encerramento, agendado para o dia 20 de julho.

A cerimônia de abertura teve a presença de diversas autoridades, incluindo o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o ministro da Educação, Camilo Santana. Também estiveram presentes o secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, a senadora Augusta Brito, o deputado federal Eunício Oliveira, além de representantes do setor produtivo e líderes regionais.

Durante o evento, o governador Elmano destacou que esta edição é a maior já realizada, com uma expectativa de público que pode ultrapassar 1,2 milhão de visitantes. Ele ressaltou a importância de expandir a estrutura da feira para acomodar o aumento no número de participantes, dizendo que a multidão traz novos desafios.

O prefeito do Crato, André Barreto, enfatizou que a Expocrato é um evento fundamental para o crescimento econômico da região, atraindo visitantes de várias partes do Brasil. A feira reúne criadores, agricultores, investidores e expositores, promovendo leilões e intercâmbios técnicos que beneficiam diversos setores da agropecuária.

Camilo Santana, o ministro da Educação, destacou o crescimento da feira, que abrange tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar, criando mais oportunidades comerciais para pequenos e grandes produtores. O secretário estadual do Turismo, Eduardo Bismarck, mencionou que espera-se a chegada de mais de 100 mil turistas por dia, um número que representa aproximadamente um terço do movimento turístico do primeiro semestre de 2025 na região do Cariri. A rede hoteleira já apresenta uma taxa de ocupação de 90%, beneficiando também os setores de transporte e alimentação.

Além das atividades voltadas para negócios, a programação da Expocrato inclui uma série de apresentações artísticas, que ocorrerão entre os dias 11 e 20 de julho. O evento conta com áreas de exposição, palcos para shows, praça de alimentação e espaços dedicados a negócios e atividades para o público. A organização espera um crescimento de 50% a 60% na receita, impactando positivamente os 29 municípios do Cariri.

A rádio O POVO CBN Cariri está cobertura do evento com uma programação especial, trazendo informações diretamente do local. A abertura também teve atrações musicais, com a participação de artistas como Matuê, Hungria e Wiu.