Nissan Kicks registra alta de 44% nas vendas em julho

O Nissan Kicks está dando o que falar com a nova versão que chegou ao mercado brasileiro. Com um visual revigorado, motor atualizado e uma gama maior de equipamentos, ele promete competir de igual para igual com SUVs como o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass. Pode não ser fácil, mas o Kicks mostrou que veio para a briga, recebendo mais de 2.250 pedidos no dia do seu lançamento nas concessionárias, em 3 de julho.

De acordo com a Fenabrave, a nova geração do Kicks teve um desempenho impressionante, registrando 1.915 emplacamentos até 13 de julho. Isso representa um crescimento de 44,2% em relação ao mês anterior. Contudo, ainda está atrás do Hyundai Creta, que liderou as vendas com 3.577 unidades, seguido pelo Volkswagen T-Cross e pelo Toyota Corolla Cross, que também se saíram bem.

Se você é apaixonado por números, aqui vai um dado interessante: até 2025, o Kicks já acumulou mais de 25 mil unidades vendidas. Os números mensais, que vão de janeiro a junho, mostraram que o modelo estava conquistando espaço: 4.458 em janeiro, 3.217 em fevereiro, 4.519 em março, e assim por diante.

A nova geração, que estreou oficialmente agora, vem com um motor 1.0 turbo de até 125 cv e um câmbio automatizado de dupla embreagem. Com preços que começam em R$ 159.990 e vão até R$ 199 mil na versão Platinum, o carro não fica barato, mas promete um bom retorno em economia de combustível. O tanque de 48 litros garante uma média de 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada usando gasolina. No etanol, os números caem um pouco para 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada.

E vamos falar da sua dimensão, que está maior! O novo Kicks agora mede 4,37 metros de comprimento, 1,80 metro de largura e 1,63 metro de altura, enquanto a distância entre os eixos aumentou para 2,66 metros. O porta-malas também cresceu, agora com capacidade para 470 litros. Isso deve agradar quem sempre procura mais espaço para as bagagens durante as viagens.

Um ponto importante: esse novo Kicks é bem diferente do modelo anterior, que vai continuar à venda sob a nomenclatura Kicks Play. O antigo conta com motor 1.6 aspirado e câmbio CVT, enquanto o novo utiliza a plataforma CMF-B HS, que traz mais tecnologia e conforto.

A versão de entrada, chamada Sense, custa R$ 164.990 e já vem equipada com itens de segurança como seis airbags, alerta de colisão com frenagem automática e controle de cruzeiro adaptativo. Porém, quem quiser mais recursos como rack de teto e câmera de 360º vai ter que optar por versões superiores.

A versão Advance, por R$ 175.990, traz itens que aprimoram o acabamento e incluem detalhes como rack de teto cromado e partida remota. No nível Exclusive, que sai por R$ 182.490, você encontra rodas de 19 polegadas e um painel digital de 12,3 polegadas.

Para fechar com chave de ouro, a versão Platinum, pela bagatela de R$ 199.990, oferece teto solar panorâmico, um sistema de som premium da Bose e diversas tecnologias como assistente de permanência na faixa e o sistema semiautônomo ProPilot. É luxo e conforto para quem não abre mão de uma boa experiência ao volante.

Agora, com tantas novidades e recursos modernos, quem já está ansioso para dar uma volta nesse SUV?