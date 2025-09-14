Santiago atinge 3.125 ônibus elétricos, segundo Fipe Carros

O Chile está se destacando na América Latina como um verdadeiro exemplo de mobilidade sustentável. Santiago, sua capital, alcançou um marco incrível ao expandir sua frota de ônibus elétricos, mostrando que é possível avançar nesse campo com inovação e responsabilidade.

Atualmente, a cidade já conta com 3.125 ônibus elétricos em circulação. Para você ter uma ideia, esse número era bem menor, cerca de 779, lá em março de 2022. Essa transformação não parou por aí: novos terminais de recarga também surgiram. De 10, agora já são 39, e a expectativa é que cheguem a 55 até março de 2026. É uma das maiores frotas elétricas do mundo, só perdendo para a China!

A última atualização na frota aconteceu em setembro com a adição de mais de 270 ônibus, que já estão circulando em bairros como La Florida e Puente Alto. Isso significa que um número considerável de moradores agora tem acesso a um transporte mais moderno e sustentável. Quem já esperou por um ônibus pode imaginar como essas melhorias fazem diferença na rotina do dia a dia.

Os usuários também estão percebendo essa evolução. Uma pesquisa de satisfação realizada em 2025 revelou que as notas do sistema Red Movilidad nunca foram tão altas. Os passageiros deram uma média de 5,5 para o sistema e 5,7 para as linhas. É animador ver que mais da metade dos entrevistados avaliou suas experiências com notas de 6 a 7. Isso comprova que, aos poucos, a confiança no transporte público vai se fortalecendo.

Um dado curioso é que 63% das mil pessoas entrevistadas disseram estar satisfeitas com a linha que utilizam. Para quem vive no dia a dia do transporte público, isso é um sinal claro de que a modernização está surtindo efeito. Enquanto isso, quase 58% da população da Região Metropolitana de Santiago opta pelos ônibus como principal meio de transporte, enquanto 33,7% ainda preferem o carro. Isso mostra como o transporte coletivo tem um papel fundamental na vida da cidade.

Essa tendência de transformação está se espalhando por outras regiões do Chile também. Recentemente, no dia 12 de setembro, o governo anunciou planos para um novo sistema que atenderá cidades como Concepción e Talcahuano. A proposta inclui 50 ônibus elétricos e 30 a diesel de alto padrão, com início das operações previsto para o final de 2026.

Esses novos veículos virão com ar-condicionado, Wi-Fi, câmeras e acessibilidade universal. Para quem costuma viajar de ônibus, essas comodidades certamente vão trazer mais conforto e conectividade. É emocionante ver como o Chile está se posicionando como líder regional em transporte público sustentável, mostrando que é possível inovar e cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo.